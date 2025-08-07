Предложение Трампа для Путина — у Зеленского опровергли информацию СМИ

У Зеленского опровергли "выгодное предложение" Трампа для Путина
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли информацию о новом предложении США для России относительно окончания войны. Новые условия переговоров со ссылкой на собственные источники опубликовали в польском СМИ.
Об этом заявил в X советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в четверг, 7 августа.
В ОП опровергли слухи о новом соглашении США и РФ
Как заявил советник президента, во время встречи спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным не было ни намека на подобные условия.
"Сомнительно, чтобы Уиткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера на разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Виткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи", — написал Литвин.
Напомним, польское издание Onet со ссылкой на инсайдера в политических кругах заявило о том, что Трамп предложил Путину "выгодное предложение" по окончанию войны в Украине. Среди условий нового соглашения якобы было фактическое признание российских территориальных достижений, отмена большинства санкций для РФ и "перемирие, а не мир" с Украиной.
Отметим, что после визита Виткоффа в Москву в Кремле анонсировали встречу Путина с Трампом уже в ближайшие дни.
