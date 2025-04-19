РФ вдарила по автотранспортному підприємству у Запоріжжі — фото

Пожежник на місці удару. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська в ніч проти суботи, 19 квітня, вдарили по Запоріжжю. Для цього ворог використав дрон-камікадзе "шахед".

Кадри наслідків атаки оприлюднив голова ОВА Іван Федоров у Telegram у суботу, 19 квітня.

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Відомо, що вночі та вранці росіяни атакували Запоріжжя "шахедами", внаслідок чого розгорілися пожежі.

Ліквідація пожежі. Фото: Запорізька ОВА

Будівля після пожежі. Фото: Запорізька ОВА

Федоров повідомляв, що внаслідок обстрілу вогонь охопив територію автотранспортного підприємства.

Будівля зсередини. Фото: Запорізька ОВА

Знищені речі. Фото: Запорізька ОВА

Вогнеборці ДСНС ліквідували наслідки ворожих обстрілів.

Нагадаємо, минулої доби росіяни атакували Запорізьку область 328 разів — є поранена.

Також під ворожі удари потрапила Дніпропетровщина. На щастя, обійшлося без постраждалих.