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У Запорізькій ОВА показали наслідки російської атаки

19 квітня 2025 09:13
Євгенія Брюховецька - редактор
РФ вдарила по автотранспортному підприємству у Запоріжжі — фото
Пожежник на місці удару. Фото: Запорізька ОВА
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти суботи, 19 квітня, вдарили по Запоріжжю. Для цього ворог використав дрон-камікадзе "шахед".

Кадри наслідків атаки оприлюднив голова ОВА Іван Федоров у Telegram у суботу, 19 квітня.

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Наслідки атаки на Запоріжжя

Відомо, що вночі та вранці росіяни атакували Запоріжжя "шахедами", внаслідок чого розгорілися пожежі.

Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу по автотранспортному підприємству
Ліквідація пожежі. Фото: Запорізька ОВА
Автотранспортне підприємство в Запоріжжі знищене "шахедами": наслідки атаки
Будівля після пожежі. Фото: Запорізька ОВА

Федоров повідомляв, що внаслідок обстрілу вогонь охопив територію автотранспортного підприємства.

Запоріжжя після обстрілу: вогнеборці приборкують пожежу, спричинену ударом РФ
Будівля зсередини. Фото: Запорізька ОВА
"Шахеди" спричинили масштабну пожежу у промзоні Запоріжжя
Знищені речі. Фото: Запорізька ОВА

Вогнеборці ДСНС ліквідували наслідки ворожих обстрілів. 

Нагадаємо, минулої доби росіяни атакували Запорізьку область 328 разів — є поранена.

Також під ворожі удари потрапила Дніпропетровщина. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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