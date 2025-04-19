РФ вдарила по автотранспортному підприємству у Запоріжжі — фото

У Запорізькій ОВА показали наслідки російської атаки
Російські війська в ніч проти суботи, 19 квітня, вдарили по Запоріжжю. Для цього ворог використав дрон-камікадзе "шахед".
Кадри наслідків атаки оприлюднив голова ОВА Іван Федоров у Telegram у суботу, 19 квітня.
Наслідки атаки на Запоріжжя
Відомо, що вночі та вранці росіяни атакували Запоріжжя "шахедами", внаслідок чого розгорілися пожежі.
Федоров повідомляв, що внаслідок обстрілу вогонь охопив територію автотранспортного підприємства.
Вогнеборці ДСНС ліквідували наслідки ворожих обстрілів.
Нагадаємо, минулої доби росіяни атакували Запорізьку область 328 разів — є поранена.
Також під ворожі удари потрапила Дніпропетровщина. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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