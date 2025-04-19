Ворог понад 320 разів атакував Запорізьку область, є поранений

Наслідки атаки. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська неодноразово атакували Запорізьку область протягом доби. Відомо про одного пораненого та численні пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram у суботу, 19 квітня.

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Атаки на Запорізьку область

Так, протягом доби ворог завдав 328 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. З них вісім авіаційних ударів по Лобковому, Гуляйполю, Новодарівці та Щербаках.

Також 204 БпЛА росіяни запустили по Запоріжжю, Червонодніпровці, Лобковому, Кам'янському, Гуляйполі, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці.

Ще п'ять обстрілів з РСЗВ здійснили по Щасливому, Гуляйполю, Щербаках та Новодарівці. Крім того, 111 артилерійських ударів росіяни завдали по території Біленького, Лобкового, Камʼянського, Малих Щербаків, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

До правоохоронців надійшло 19 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та обʼєктів інфраструктури. Відомо про одного пораненого у Запорізькому районі — 74-річного чоловіка.

Скриншот допису Івана Федорова

Нагадаємо, депутат Запорізької облради Аскад Ашурбеков в ефірі Ранок.LIVE повідомив про зростання активності російських безпілотників.

Крім того, вночі РФ вдарила по Харкову дроном-камікадзе. Влучання сталося по приватному сектору Київського району.