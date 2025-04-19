Враг более 320 раз атаковал Запорожскую область, есть раненый

Последствия атаки. Фото: Запорожская ОГА

Российские войска неоднократно атаковали Запорожскую область в течение суток. Известно об одном раненом и многочисленных повреждениях гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram в субботу, 19 апреля.

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Атаки на Запорожскую область

Так, в течение суток враг нанес 328 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Из них восемь авиационных ударов по Лобковому, Гуляйполю, Новодаровке и Щербакам.

Также 204 БпЛА россияне запустили по Запорожью, Червоноднепровке, Лобковому, Каменскому, Гуляйполю, Щербаках, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривном и Новодаровке.

Еще пять обстрелов из РСЗО осуществили по Счастливому, Гуляйполю, Щербакам и Новодаровке. Кроме того, 111 артиллерийских ударов россияне нанесли по территории Беленького, Лобкового, Каменского, Малых Щербаков, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

К правоохранителям поступило 19 сообщений о повреждении домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры. Известно об одном раненом в Запорожском районе — 74-летнем мужчине.

Скриншот поста Ивана Федорова

Напомним, депутат Запорожского облсовета Аскад Ашурбеков в эфире Ранок.LIVE сообщил о росте активности российских беспилотников.

Кроме того, ночью РФ ударила по Харькову дроном-камикадзе. Попадание произошло по частному сектору Киевского района.