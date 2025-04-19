Обстріл Запоріжжя 19 квітня — в місті зафіксовано пожежу

Росіяни атакували Запоріжжя дронами — сталася пожежа
В ніч проти 19 квітня російські окупанти атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки сталася пожежа.
Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наслідки атаки РФ по Запоріжжю
"Росіяни атакували обласний центр "шахедами". Сталося пожежа. На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється", — йдеться у повідомленні о 03:55.
Нагадаємо, що паралельно росіяни атакували дроном Харків. У Київському районі міста зафіксовано приліт по приватному сектору.
Також ми писали, що в ніч проти 19 квітня звуки вибухів пролунали в Одесі. Місто теж було під атакою дронів.
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