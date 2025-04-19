Обстрел Запорожья 19 апреля — в городе зафиксирован пожар

Пожар в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

В ночь на 19 апреля российские оккупанты атаковали Запорожье дронами. В результате атаки произошел пожар.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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"Россияне атаковали областной центр "шахедами". Произошел пожар. На месте работают экстренные службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — говорится в сообщении в 03:55.

Напомним, что параллельно россияне атаковали дроном Харьков. В Киевском районе города зафиксирован прилет по частному сектору.

Также мы писали, что в ночь на 19 апреля звуки взрывов прозвучали в Одессе. Город тоже был под атакой дронов.