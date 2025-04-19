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РФ атакувала Дніпропетровщину дронами й артилерією — деталі

19 квітня 2025 08:31
Євгенія Брюховецька - редактор
РФ обстріляла Дніпропетровщину — в ОВА назвали наслідки
Наслідки атак. Фото: Дніпропетровська ОВА
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська протягом доби вчергове атакували населені пункти Дніпропетровської області. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram у суботу, 19 квітня.

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За словами Лисака, вночі над областю Сили ППО знищили шість БпЛА. Водночас росіяни атакували Нікопольський район увечері та вночі, застосувавши артилерію та дрони. Також було влучання у Томаківській громаді — на щастя, без загиблих і постраждалих. 

Крім того, під ударами РФ був Синельниківський район. Увечері окупанти атакували дроном Межівську громаду, скинувши боєприпас — пошкоджено авто. Зафіксовано влучання КАБів у Покровській громаді, там загорівся ліс — рятувальники приборкали пожежу.

А сьогодні вранці російська армія вдарила КАБами по Новопавлівській громаді: там понівечений приватний будинок, розгорілася пожежа, яку вже загасили.

Лисак додав, що наразі наслідки атаки ще уточнюються, обійшлося без постраждалих.

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Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, внаслідок атак на Запорізьку область постраждала 74-річна жінка.

А вночі росіяни атакували дроном-камікадзе Харків, влучання сталося у Київському районі.

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