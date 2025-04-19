РФ обстріляла Дніпропетровщину — в ОВА назвали наслідки

Наслідки атак. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська протягом доби вчергове атакували населені пункти Дніпропетровської області. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram у суботу, 19 квітня.

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За словами Лисака, вночі над областю Сили ППО знищили шість БпЛА. Водночас росіяни атакували Нікопольський район увечері та вночі, застосувавши артилерію та дрони. Також було влучання у Томаківській громаді — на щастя, без загиблих і постраждалих.

Крім того, під ударами РФ був Синельниківський район. Увечері окупанти атакували дроном Межівську громаду, скинувши боєприпас — пошкоджено авто. Зафіксовано влучання КАБів у Покровській громаді, там загорівся ліс — рятувальники приборкали пожежу.

А сьогодні вранці російська армія вдарила КАБами по Новопавлівській громаді: там понівечений приватний будинок, розгорілася пожежа, яку вже загасили.

Лисак додав, що наразі наслідки атаки ще уточнюються, обійшлося без постраждалих.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, внаслідок атак на Запорізьку область постраждала 74-річна жінка.

А вночі росіяни атакували дроном-камікадзе Харків, влучання сталося у Київському районі.