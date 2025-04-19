РФ обстріляла Дніпропетровщину — в ОВА назвали наслідки

РФ атакувала Дніпропетровщину дронами й артилерією — деталі
Російські війська протягом доби вчергове атакували населені пункти Дніпропетровської області. На щастя, люди не постраждали.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram у суботу, 19 квітня.
Обстріли Дніпропетровщини
За словами Лисака, вночі над областю Сили ППО знищили шість БпЛА. Водночас росіяни атакували Нікопольський район увечері та вночі, застосувавши артилерію та дрони. Також було влучання у Томаківській громаді — на щастя, без загиблих і постраждалих.
Крім того, під ударами РФ був Синельниківський район. Увечері окупанти атакували дроном Межівську громаду, скинувши боєприпас — пошкоджено авто. Зафіксовано влучання КАБів у Покровській громаді, там загорівся ліс — рятувальники приборкали пожежу.
А сьогодні вранці російська армія вдарила КАБами по Новопавлівській громаді: там понівечений приватний будинок, розгорілася пожежа, яку вже загасили.
Лисак додав, що наразі наслідки атаки ще уточнюються, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, внаслідок атак на Запорізьку область постраждала 74-річна жінка.
А вночі росіяни атакували дроном-камікадзе Харків, влучання сталося у Київському районі.
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