РФ обстреляла Днепропетровскую область - в ОВА назвали последствия

Последствия атак. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска в течение суток в очередной раз атаковали населенные пункты Днепропетровской области. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак в Telegram в субботу, 19 апреля.

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По словам Лысака, ночью над областью Силы ПВО уничтожили шесть БпЛА. В то же время россияне атаковали Никопольский район вечером и ночью, применив артиллерию и дроны. Также было попадание в Томаковской громаде — к счастью, без погибших и пострадавших.

Кроме того, под ударами РФ был Синельниковский район. Вечером оккупанты атаковали дроном Межевскую громаду, сбросив боеприпас — повреждено авто. Зафиксировано попадание КАБов в Покровской громаде, там загорелся лес — спасатели потушили пожар.

А сегодня утром российская армия ударила КАБами по Новопавловской громаде: там поврежден частный дом, разгорелся пожар, который уже потушили.

Лысак добавил, что сейчас последствия атаки еще уточняются, обошлось без пострадавших.

Скриншот поста Лысака

Напомним, в результате атак на Запорожскую область пострадала 74-летняя женщина.

А ночью россияне атаковали дроном-камикадзе Харьков, попадание произошло в Киевском районе.