РФ ударила по автотранспортному предприятию в Запорожье - фото

В Запорожской ОВА показали последствия российской атаки
Российские войска в ночь на субботу, 19 апреля, ударили по Запорожью. Для этого враг использовал дрон-камикадзе "шахед".
Кадры последствий атаки обнародовал председатель ОВА Иван Федоров в Telegram в субботу, 19 апреля.
Последствия атаки на Запорожье
Известно, что ночью и утром россияне атаковали Запорожье "шахедами", в результате чего возникли пожары.
Федоров сообщал, что в результате обстрела огонь охватил территорию автотранспортного предприятия.
Пожарные ГСЧС ликвидировали последствия вражеских обстрелов.
Напомним, за прошедшие сутки россияне атаковали Запорожскую область 328 раз — есть раненый.
Также под вражеские удары попала Днепропетровщина. К счастью, обошлось без пострадавших.
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