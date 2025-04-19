РФ ударила по автотранспортному предприятию в Запорожье - фото

Пожарный на месте удара. Фото: Запорожская ОГА

Российские войска в ночь на субботу, 19 апреля, ударили по Запорожью. Для этого враг использовал дрон-камикадзе "шахед".

Кадры последствий атаки обнародовал председатель ОВА Иван Федоров в Telegram в субботу, 19 апреля.

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Известно, что ночью и утром россияне атаковали Запорожье "шахедами", в результате чего возникли пожары.

Ликвидация пожара. Фото: Запорожская ОГА

Здание после пожара. Фото: Запорожская ОГА

Федоров сообщал, что в результате обстрела огонь охватил территорию автотранспортного предприятия.

Здание изнутри. Фото: Запорожская ОГА

Уничтоженные вещи. Фото: Запорожская ОГА

Пожарные ГСЧС ликвидировали последствия вражеских обстрелов.

Напомним, за прошедшие сутки россияне атаковали Запорожскую область 328 раз — есть раненый.

Также под вражеские удары попала Днепропетровщина. К счастью, обошлось без пострадавших.