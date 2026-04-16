У Запоріжжі зросла ціна на дизель: до 92 грн за літр

Ціни на пальне у Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 16 квітня, у Запоріжжі майже не змінилися ціни на пальне. Вартість автомобільного газу та бензину залишається на такому ж рівні, як раніше. Водночас дизель трохи підскочив — до 92 грн/л.

Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Вартість пального у Запоріжжі 16 квітня

На автозаправній станції "ZOG" вартість пального за останні два дні залишилася незмінною. Станом на 16 квітня там такий прайс:

газ — 46,00 грн/л;

бензин А-95 — 71,00 грн/л;

бензин А-95 Euro — 64,00 грн/л;

бензин А-92 Euro — 61,00 грн/л;

дизель Euro — 89,00 грн/л.

Ціни на АЗС "ZOG". Фото: Новини.LIVE

Автозаправна станція "Euro 5" залишила незмінними ціни на бензин. Водночас ціна на дизель та газ зросла:

бензин А-95 Euro — 70,99 грн/л;

бензин А-95 — 65,99 грн/л;

бензин А-92 — 63,49 грн/л;

дизель Euro — 91,50 грн/л;

дизель — 88,50 грн/л;

газ — 49,90 грн/л.

Ціни на АЗС "Euro 5". Фото: Новини.LIVE

Вартість дизеля також пішла вгору й на "UPG". Ця АЗС пропонує пальне 16 квітня за такими цінами:

бензин А-95 — 83,00-77,00 грн/л;

бензин А-92 — 74,00 грн/л;

дизель — 92,00 грн/л.

Ціни на АЗС "UPG". Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що американський уряд прогнозує ціновий максимум найближчим часом. Вартість нафти незабаром досягне свого піку.

Також прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про те, що ціни на пальне в Україні могли перевищити 100 грн за літр. Водночас Уряд зміг уникнути дефіциту пального для армії, населення та аграріїв.

