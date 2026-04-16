У Запоріжжі зросла ціна на дизель: до 92 грн за літр
У четвер, 16 квітня, у Запоріжжі майже не змінилися ціни на пальне. Вартість автомобільного газу та бензину залишається на такому ж рівні, як раніше. Водночас дизель трохи підскочив — до 92 грн/л.
Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Вартість пального у Запоріжжі 16 квітня
На автозаправній станції "ZOG" вартість пального за останні два дні залишилася незмінною. Станом на 16 квітня там такий прайс:
- газ — 46,00 грн/л;
- бензин А-95 — 71,00 грн/л;
- бензин А-95 Euro — 64,00 грн/л;
- бензин А-92 Euro — 61,00 грн/л;
- дизель Euro — 89,00 грн/л.
Автозаправна станція "Euro 5" залишила незмінними ціни на бензин. Водночас ціна на дизель та газ зросла:
- бензин А-95 Euro — 70,99 грн/л;
- бензин А-95 — 65,99 грн/л;
- бензин А-92 — 63,49 грн/л;
- дизель Euro — 91,50 грн/л;
- дизель — 88,50 грн/л;
- газ — 49,90 грн/л.
Вартість дизеля також пішла вгору й на "UPG". Ця АЗС пропонує пальне 16 квітня за такими цінами:
- бензин А-95 — 83,00-77,00 грн/л;
- бензин А-92 — 74,00 грн/л;
- дизель — 92,00 грн/л.
Як повідомляли Новини.LIVE, міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що американський уряд прогнозує ціновий максимум найближчим часом. Вартість нафти незабаром досягне свого піку.
Також прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про те, що ціни на пальне в Україні могли перевищити 100 грн за літр. Водночас Уряд зміг уникнути дефіциту пального для армії, населення та аграріїв.
Читайте Новини.LIVE!