В Запорожье выросла цена на дизель: до 92 грн за литр

В четверг, 16 апреля, в Запорожье почти не изменились цены на топливо. Стоимость автомобильного газа и бензина остается на таком же уровне, как раньше. В то же время дизель немного подскочил — до 92 грн/л.

Стоимость топлива в Запорожье 16 апреля

На автозаправочной станции "ZOG" стоимость топлива за последние два дня осталась неизменной. По состоянию на 16 апреля там такой прайс:

газ — 46,00 грн/л;

бензин А-95 — 71,00 грн/л;

бензин А-95 Euro — 64,00 грн/л;

бензин А-92 Euro — 61,00 грн/л;

дизель Euro — 89,00 грн/л.

Автозаправочная станция "Euro 5" оставила неизменными цены на бензин. В то же время цена на дизель и газ выросла:

бензин А-95 Euro — 70,99 грн/л;

бензин А-95 — 65,99 грн/л;

бензин А-92 — 63,49 грн/л;

дизель Euro — 91,50 грн/л;

дизель — 88,50 грн/л;

газ — 49,90 грн/л.

Стоимость дизеля также пошла вверх и на "UPG". Эта АЗС предлагает топливо 16 апреля по следующим ценам:

бензин А-95 — 83,00-77,00 грн/л;

бензин А-92 — 74,00 грн/л;

дизель — 92,00 грн/л.

Как сообщали Новини.LIVE, министр энергетики США Крис Райт заявил, что американское правительство прогнозирует ценовой максимум в ближайшее время. Стоимость нефти вскоре достигнет своего пика.

Также премьер-министр Юлия Свириденко заявила о том, что цены на топливо в Украине могли превысить 100 грн за литр. В то же время Правительство смогло избежать дефицита топлива для армии, населения и аграриев.

