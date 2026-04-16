В Запорожье выросла цена на дизель: до 92 грн за литр
В четверг, 16 апреля, в Запорожье почти не изменились цены на топливо. Стоимость автомобильного газа и бензина остается на таком же уровне, как раньше. В то же время дизель немного подскочил — до 92 грн/л.
Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Стоимость топлива в Запорожье 16 апреля
На автозаправочной станции "ZOG" стоимость топлива за последние два дня осталась неизменной. По состоянию на 16 апреля там такой прайс:
- газ — 46,00 грн/л;
- бензин А-95 — 71,00 грн/л;
- бензин А-95 Euro — 64,00 грн/л;
- бензин А-92 Euro — 61,00 грн/л;
- дизель Euro — 89,00 грн/л.
Автозаправочная станция "Euro 5" оставила неизменными цены на бензин. В то же время цена на дизель и газ выросла:
- бензин А-95 Euro — 70,99 грн/л;
- бензин А-95 — 65,99 грн/л;
- бензин А-92 — 63,49 грн/л;
- дизель Euro — 91,50 грн/л;
- дизель — 88,50 грн/л;
- газ — 49,90 грн/л.
Стоимость дизеля также пошла вверх и на "UPG". Эта АЗС предлагает топливо 16 апреля по следующим ценам:
- бензин А-95 — 83,00-77,00 грн/л;
- бензин А-92 — 74,00 грн/л;
- дизель — 92,00 грн/л.
Как сообщали Новини.LIVE, министр энергетики США Крис Райт заявил, что американское правительство прогнозирует ценовой максимум в ближайшее время. Стоимость нефти вскоре достигнет своего пика.
Также премьер-министр Юлия Свириденко заявила о том, что цены на топливо в Украине могли превысить 100 грн за литр. В то же время Правительство смогло избежать дефицита топлива для армии, населения и аграриев.
