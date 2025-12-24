Нічні авіаудари по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла

Рятувальник шукає людей під завалами. Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі зросла кількість травмованих від нічної атаки Росії по місту. Також з'явилися подробиці щодо наслідків обстрілу.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Реклама

Читайте також:

Росія атакувала Запоріжжя КАБами

За наявними даними, внаслідок атаки травмувалися четверо людей. Поранення отримали три жінки віком 75, 66 і 35 років, а також чоловік 46 років. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають медичну допомогу. Дані про їхній стан уточнюються.

Розбір завалів. Фото: ДСНС Запоріжжя

Після ударів у різних районах міста виникли пожежі. Зокрема, зайнялися гаражі, вогонь охопив близько 50 квадратних метрів. Окремо загорівся легковий автомобіль. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Згорілий автомобіль. Фото: ДСНС Запоріжжя

Крім цього, вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежної частини, адміністративні приміщення, багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад і припарковані автомобілі. Масштаби руйнувань та остаточні наслідки нічної атаки наразі встановлюються.

Нагадаємо, також кілька днів тому у Запоріжжі під обстрілом опинилися житлові будинки.

Зазначимо, що Запорізька область регулярно перебуває під обстрілами з боку російських військ. Кількість атак перевищує пів тисячі випадків за добу щоденно.