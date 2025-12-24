Нічні авіаудари по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після нічної атаки РФ
У Запоріжжі зросла кількість травмованих від нічної атаки Росії по місту. Також з'явилися подробиці щодо наслідків обстрілу.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Росія атакувала Запоріжжя КАБами
За наявними даними, внаслідок атаки травмувалися четверо людей. Поранення отримали три жінки віком 75, 66 і 35 років, а також чоловік 46 років. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають медичну допомогу. Дані про їхній стан уточнюються.
Після ударів у різних районах міста виникли пожежі. Зокрема, зайнялися гаражі, вогонь охопив близько 50 квадратних метрів. Окремо загорівся легковий автомобіль. Рятувальники оперативно ліквідували займання.
Крім цього, вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежної частини, адміністративні приміщення, багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад і припарковані автомобілі. Масштаби руйнувань та остаточні наслідки нічної атаки наразі встановлюються.
Нагадаємо, також кілька днів тому у Запоріжжі під обстрілом опинилися житлові будинки.
Зазначимо, що Запорізька область регулярно перебуває під обстрілами з боку російських військ. Кількість атак перевищує пів тисячі випадків за добу щоденно.
