Масовані обстріли Запорізької області — росіяни завдали 668 ударів

Впродовж минулої доби російські війська здійснили масований обстріл населених пунктів Запорізької області. Загалом окупанти завдали 668 ударів по 23 громадах регіону, застосувавши авіацію, ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За наявними даними, сім авіаційних ударів було завдано по Малокатеринівці, Любицькому, Барвінівці, Лисогірці, Степногірську та Залізничному.

Основний масив атак був здійснений безпілотниками. Загалом за добу росіяни застосували 423 БпЛА різних типів, переважно FPV-дрони, які били по Новомиколаївці, Розумівці, Біленькому, Червонодніпровці, Приморському, Степовому, Щербаках, Плавнях, Лукʼяківському, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Солодкому, Варварівці та Зеленому.

Крім того, зафіксовано п'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню зафіксували в районах Приморського, Лукʼянівського, Варварівки та Зеленого. Ще 233 артилерійські удари російські війська завдали по Червонодніпровці, Приморському, Степовому, Лукʼянівському, Щербаках, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Зеленому.

Унаслідок атак надійшло 56 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів і об’єктів інфраструктури. За офіційною інформацією, мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, у Запоріжжі нещодавно під атакою опинився житловий будинок. Також в Запорізькій ОВА показали фото та відео наслідків атаки росіян по житловому сектору у Запоріжжі.