У Запорізькій ОВА показали наслідки ранкової атаки – деталі

У Запоріжжі внаслідок атаки РФ значні руйнування — відео
У Запорізькій обласній військовій адміністрації показали наслідки ранкової атаки по місту. Внаслідок обстрілу з боку російської армії пошкоджено гаражний кооператив. Розташована поруч девʼятиповерхівка також зазнала пошкоджень вибуховою хвилею.
Про це повідомив офіційний Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у середу, 17 грудня.
Вибухи на Запоріжжі
У багатоповерхівці вибиті вікна та пошкоджені балкони. Комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків російської атаки на Запоріжжя.
"Девʼятиповерхівка, яка розташована поруч, зазнала пошкоджень внаслідок вибухової хвилі", — зазначив Федоров.
Внаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження майна та інфраструктури. Спеціалісти вже почали заходи по ліквідації наслідків
"Вибиті вікна та пошкоджені балкони у багатоповерхівці: комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків ворожої атаки на Запоріжжя", — також повідомив Федоров.
Нагадаємо, що РФ в ніч проти 18 грудня атакувала Миколаївську область. Через це в регіоні стався блекаут.
Раніше ми також інформували, що РФ 17 грудня атакувала Кривий Ріг БпЛА. Постраждала житлова забудова, є постраждалі.
