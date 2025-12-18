Відео
Головна Новини дня У Запоріжжі внаслідок атаки РФ значні руйнування — відео

У Запоріжжі внаслідок атаки РФ значні руйнування — відео

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 08:15
У Запорізькій ОВА показали наслідки ранкової атаки – деталі
Рятівник тримає кота. Фото: Іван Федоров/Telegram

У Запорізькій обласній військовій адміністрації показали наслідки ранкової атаки по місту. Внаслідок обстрілу з боку російської армії пошкоджено гаражний кооператив. Розташована поруч девʼятиповерхівка також зазнала пошкоджень вибуховою хвилею. 

Про це повідомив офіційний Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у середу, 17 грудня.

Читайте також:

Вибухи на Запоріжжі

У багатоповерхівці вибиті вікна та пошкоджені балкони. Комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків російської атаки на Запоріжжя.

"Девʼятиповерхівка, яка розташована поруч, зазнала пошкоджень внаслідок вибухової хвилі", — зазначив Федоров. 

Внаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження майна та інфраструктури. Спеціалісти вже почали заходи по ліквідації наслідків

"Вибиті вікна та пошкоджені балкони у багатоповерхівці: комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків ворожої атаки на Запоріжжя", — також повідомив Федоров.

Нагадаємо, що РФ в ніч проти 18 грудня атакувала Миколаївську область. Через це в регіоні стався блекаут.

Раніше ми також інформували, що РФ 17 грудня атакувала Кривий Ріг БпЛА. Постраждала житлова забудова, є постраждалі.

вибух Запоріжжя обстріли війна в Україні Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
