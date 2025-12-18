У Запорізькій ОВА показали наслідки ранкової атаки – деталі

Рятівник тримає кота. Фото: Іван Федоров/Telegram

У Запорізькій обласній військовій адміністрації показали наслідки ранкової атаки по місту. Внаслідок обстрілу з боку російської армії пошкоджено гаражний кооператив. Розташована поруч девʼятиповерхівка також зазнала пошкоджень вибуховою хвилею.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у середу, 17 грудня.

У багатоповерхівці вибиті вікна та пошкоджені балкони. Комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків російської атаки на Запоріжжя.

"Девʼятиповерхівка, яка розташована поруч, зазнала пошкоджень внаслідок вибухової хвилі", — зазначив Федоров.

Внаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження майна та інфраструктури. Спеціалісти вже почали заходи по ліквідації наслідків

"Вибиті вікна та пошкоджені балкони у багатоповерхівці: комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків ворожої атаки на Запоріжжя", — також повідомив Федоров.

