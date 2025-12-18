В Запорожской ОГА показали последствия утренней атаки - детали

Спасатель держит кота. Фото: Иван Федоров/Telegram

В Запорожской областной военной администрации показали последствия утренней атаки по городу. В результате обстрела со стороны российской армии поврежден гаражный кооператив. Расположенная рядом девятиэтажка также получила повреждения взрывной волной.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова в среду, 17 декабря.

Взрывы в Запорожье

В многоэтажке выбиты окна и повреждены балконы. Коммунальщики уже начали ликвидацию последствий российской атаки на Запорожье.

"Девятиэтажка, которая расположена рядом, получила повреждения в результате взрывной волны", — отметил Федоров.

В результате российской атаки зафиксировано повреждение имущества и инфраструктуры. Специалисты уже начали мероприятия по ликвидации последствий

"Выбитые окна и поврежденные балконы в многоэтажке: коммунальщики уже начали ликвидацию последствий вражеской атаки на Запорожье", — также сообщил Федоров.

