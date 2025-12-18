Видео
Главная Новости дня В Запорожье в результате атаки РФ значительные разрушения — видео

В Запорожье в результате атаки РФ значительные разрушения — видео

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 08:15
В Запорожской ОГА показали последствия утренней атаки - детали
Спасатель держит кота. Фото: Иван Федоров/Telegram

В Запорожской областной военной администрации показали последствия утренней атаки по городу. В результате обстрела со стороны российской армии поврежден гаражный кооператив. Расположенная рядом девятиэтажка также получила повреждения взрывной волной.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова в среду, 17 декабря.

Читайте также:

Взрывы в Запорожье

В многоэтажке выбиты окна и повреждены балконы. Коммунальщики уже начали ликвидацию последствий российской атаки на Запорожье.

"Девятиэтажка, которая расположена рядом, получила повреждения в результате взрывной волны", — отметил Федоров.

В результате российской атаки зафиксировано повреждение имущества и инфраструктуры. Специалисты уже начали мероприятия по ликвидации последствий

"Выбитые окна и поврежденные балконы в многоэтажке: коммунальщики уже начали ликвидацию последствий вражеской атаки на Запорожье", — также сообщил Федоров.

Напомним, что РФ в ночь на 18 декабря атаковала Николаевскую область. Из-за этого в регионе произошел блэкаут.

Ранее мы также информировали, что РФ 17 декабря атаковала Кривой Рог БпЛА. Пострадала жилая застройка, есть пострадавшие.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
