Главная Новости дня Россияне за сутки нанесли 668 ударов по Запорожской области

Россияне за сутки нанесли 668 ударов по Запорожской области

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 07:45
Массированные обстрелы Запорожской области — россияне нанесли 668 ударов
Медики оказывают помощь пострадавшим. Фото иллюстративное: ГСЧС Запорожья

За прошедшие сутки российские войска осуществили массированный обстрел населенных пунктов Запорожской области. В целом оккупанты нанесли 668 ударов по 23 громадам региона, применив авиацию, ударные беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

По имеющимся данным, семь авиационных ударов было нанесено по Малокатериновке, Любицкому, Барвиновке, Лысогорке, Степногорску и Железнодорожному.

Основной массив атак был осуществлен беспилотниками. Всего за сутки россияне применили 423 БПЛА различных типов, преимущественно FPV-дроны, которые били по Новониколаевке, Разумовке, Беленьком, Червоноднепровке, Приморском, Степном, Щербаках, Плавнях, Лукьяковском, Гуляйполе, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Волшебном, Сладком, Варваровке и Зеленом.

Кроме того, зафиксировано пять обстрелов из реактивных систем залпового огня зафиксировали в районах Приморского, Лукьяновского, Варваровки и Зеленого. Еще 233 артиллерийских удара российские войска нанесли по Червоноднепровке, Приморскому, Степному, Лукьяновскому, Щербакам, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному и Зеленому.

В результате атак поступило 56 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. По официальной информации, мирные жители не пострадали.

Напомним, в Запорожье недавно под атакой оказался жилой дом. Также в Запорожской ОГА показали фото и видео последствий атаки россиян по жилому сектору в Запорожье.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
