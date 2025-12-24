Ночные авиаудары по Запорожью — количество пострадавших возросло

Спасатель ищет людей под завалами. Фото: ГСЧС Запорожья

В Запорожье возросло количество травмированных от ночной атаки России по городу. Также появились подробности о последствиях обстрела.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Россия атаковала Запорожье КАБами

По имеющимся данным, в результате атаки травмировались четыре человека. Ранения получили три женщины в возрасте 75, 66 и 35 лет, а также мужчина 46 лет. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь. Данные об их состоянии уточняются.

Разбор завалов. Фото: ГСЧС Запорожья

После ударов в разных районах города возникли пожары. В частности, загорелись гаражи, огонь охватил около 50 квадратных метров. Отдельно загорелся легковой автомобиль. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Сгоревший автомобиль. Фото: ГСЧС Запорожья

Кроме этого, взрывной волной повреждено здание пожарной части, административные помещения, многоэтажные жилые дома, учебное заведение и припаркованные автомобили. Масштабы разрушений и окончательные последствия ночной атаки пока устанавливаются.

Напомним, также несколько дней назад в Запорожье под обстрелом оказались жилые дома.

Отметим, что Запорожская область регулярно находится под обстрелами со стороны российских войск. Количество атак превышает полтысячи случаев за сутки ежедневно.