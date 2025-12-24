Ночные авиаудары по Запорожью — количество пострадавших возросло

В Запорожье возросло количество пострадавших после ночной атаки
В Запорожье возросло количество травмированных от ночной атаки России по городу. Также появились подробности о последствиях обстрела.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Россия атаковала Запорожье КАБами
По имеющимся данным, в результате атаки травмировались четыре человека. Ранения получили три женщины в возрасте 75, 66 и 35 лет, а также мужчина 46 лет. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь. Данные об их состоянии уточняются.
После ударов в разных районах города возникли пожары. В частности, загорелись гаражи, огонь охватил около 50 квадратных метров. Отдельно загорелся легковой автомобиль. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
Кроме этого, взрывной волной повреждено здание пожарной части, административные помещения, многоэтажные жилые дома, учебное заведение и припаркованные автомобили. Масштабы разрушений и окончательные последствия ночной атаки пока устанавливаются.
Напомним, также несколько дней назад в Запорожье под обстрелом оказались жилые дома.
Отметим, что Запорожская область регулярно находится под обстрелами со стороны российских войск. Количество атак превышает полтысячи случаев за сутки ежедневно.
Читайте Новини.LIVE!