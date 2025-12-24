Обстріл Запоріжжя 23 грудня — двоє мирних жителів поранені

Росія вдарила по будинках у Запоріжжі — є постраждалі
Росія вночі 23 грудня завдала удару керованими авіаційними бомбами по будинку у Запоріжжі. Наразі поліцейські надають допомогу постраждалим та документують черговий воєнний злочин. Унаслідок ворожого обстрілу міста поранення дістали мирні мешканці.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росія скинули КАБи на Запоріжжя
За попередньою інформацією, внаслідок влучання поблизу багатоквартирного будинку травмувалися двоє людей — чоловік і жінка. Обоє постраждалих отримують необхідну медичну допомогу, їхній стан уточнюється.
Обстріл спричинив значні руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків, муніципальний і приватний транспорт, а також заклад освіти. Крім цього, зафіксовано часткове руйнування гаражного кооперативу.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, які фіксують наслідки атаки та збирають докази чергового воєнного злочину проти цивільного населення міста.
Правоохоронці продовжують обстеження пошкоджених об'єктів і надання допомоги мешканцям. Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок. Там вибило скло у вікнах.
Нагадаємо, також російські війська вчора, 23 грудня, завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури у Чернігівській області. Окрім того, під атакою опинилась багатоповерхівка.
Читайте Новини.LIVE!