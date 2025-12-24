Відео
Головна Новини дня Росія вдарила по будинках у Запоріжжі — є постраждалі

Росія вдарила по будинках у Запоріжжі — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 07:23
Обстріл Запоріжжя 23 грудня — двоє мирних жителів поранені
Рятувальник обстежує атакований будинок. Фото: Запорізька ОВА

Росія вночі 23 грудня завдала удару керованими авіаційними бомбами по  будинку у Запоріжжі. Наразі поліцейські надають допомогу постраждалим та документують черговий воєнний злочин. Унаслідок ворожого обстрілу міста поранення дістали мирні мешканці.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Росія скинули КАБи на Запоріжжя

За попередньою інформацією, внаслідок влучання поблизу багатоквартирного будинку травмувалися двоє людей — чоловік і жінка. Обоє постраждалих отримують необхідну медичну допомогу, їхній стан уточнюється.

Обстріл спричинив значні руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків, муніципальний і приватний транспорт, а також заклад освіти. Крім цього, зафіксовано часткове руйнування гаражного кооперативу.

Обстріли Запоріжжя
Руйнування у будинку. Фото: Національна поліція України
Запоріжжя атака
Поліцейські та рятувальники допомагають людям евакуюватися. Фото: Нацполіція України

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, які фіксують наслідки атаки та збирають докази чергового воєнного злочину проти цивільного населення міста.

Руїни будинку
Руїни будинку. Фото: Національна поліція України

Правоохоронці продовжують обстеження пошкоджених об'єктів і надання допомоги мешканцям. Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок. Там вибило скло у вікнах.

Нагадаємо, також російські війська вчора, 23 грудня, завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури у Чернігівській області. Окрім того, під атакою опинилась багатоповерхівка

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
