Обстрел Запорожья 23 декабря — двое мирных жителей ранены

Россия ударила по домам в Запорожье — есть пострадавшие
Россия ночью 23 декабря нанесла удар управляемыми авиационными бомбами по дому в Запорожье. Сейчас полицейские оказывают помощь пострадавшим и документируют очередное военное преступление. В результате вражеского обстрела города ранения получили мирные жители.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Россия сбросили КАБы на Запорожье
По предварительной информации, в результате попадания вблизи многоквартирного дома травмировались два человека - мужчина и женщина. Оба пострадавших получают необходимую медицинскую помощь, их состояние уточняется.
Обстрел вызвал значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Повреждены несколько многоэтажных жилых домов, муниципальный и частный транспорт, а также учреждение образования. Кроме этого, зафиксировано частичное разрушение гаражного кооператива.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, которые фиксируют последствия атаки и собирают доказательства очередного военного преступления против гражданского населения города.
Правоохранители продолжают обследование поврежденных объектов и оказание помощи жителям. Известно, что в результате атаки повреждены по меньшей мере 13 многоэтажек. Там выбиты стекла в окнах.
Напомним, также российские войска вчера, 23 декабря, нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области. Кроме того, под атакой оказалась многоэтажка.
