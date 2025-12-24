Видео
Россия ударила по домам в Запорожье — есть пострадавшие

Россия ударила по домам в Запорожье — есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 07:23
Обстрел Запорожья 23 декабря — двое мирных жителей ранены
Спасатель обследует атакованный дом. Фото: Запорожская ОГА

Россия ночью 23 декабря нанесла удар управляемыми авиационными бомбами по дому в Запорожье. Сейчас полицейские оказывают помощь пострадавшим и документируют очередное военное преступление. В результате вражеского обстрела города ранения получили мирные жители.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Читайте также:

Россия сбросили КАБы на Запорожье

По предварительной информации, в результате попадания вблизи многоквартирного дома травмировались два человека - мужчина и женщина. Оба пострадавших получают необходимую медицинскую помощь, их состояние уточняется.

Обстрел вызвал значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Повреждены несколько многоэтажных жилых домов, муниципальный и частный транспорт, а также учреждение образования. Кроме этого, зафиксировано частичное разрушение гаражного кооператива.

Обстріли Запоріжжя
Разрушения в доме. Фото: Национальная полиция Украины
Запоріжжя атака
Полицейские и спасатели помогают людям эвакуироваться. Фото: Нацполиция Украины

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, которые фиксируют последствия атаки и собирают доказательства очередного военного преступления против гражданского населения города.

Руїни будинку
Руины дома. Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители продолжают обследование поврежденных объектов и оказание помощи жителям. Известно, что в результате атаки повреждены по меньшей мере 13 многоэтажек. Там выбиты стекла в окнах.

Напомним, также российские войска вчера, 23 декабря, нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области. Кроме того, под атакой оказалась многоэтажка.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
