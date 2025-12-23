Атака на об'єкти критичної інфраструктури Чернігівської області 23 грудня — де нема світла

Працівники ДСНС гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Чернігівській області ввечері вівторка, 23 грудня. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, частина Чернігова залишилася без світла.

Про це повідомляє голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Удар по критичній інфраструктурі Чернігівської області

"Ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури. На місці події виникла пожежа. Люди не постраждали", — зазначив очільник Чернігівської МВА.

Водночас у Чернігівобленерго повідомили, що внаслідок російського удару частина Чернігова без електроенергії.

Нагадаємо, що росіяни атакували теплоелектростанції в ніч проти 23 грудня. На місцях ударів було пошкоджено обладнання. Крім того, РФ обстріляла й критичну інфраструктуру Львівської області під час нічної масованої атаки.

Додамо, що в ДТЕК повідомили, скільки разів Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України упродовж 2025 року.