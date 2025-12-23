Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала критичну інфраструктуру Чернігівщини — зникло світло

РФ атакувала критичну інфраструктуру Чернігівщини — зникло світло

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 20:15
Атака на об'єкти критичної інфраструктури Чернігівської області 23 грудня — де нема світла
Працівники ДСНС гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Чернігівській області ввечері вівторка, 23 грудня. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, частина Чернігова залишилася без світла.

Про це повідомляє голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Реклама
Читайте також:

Удар по критичній інфраструктурі Чернігівської області

"Ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури. На місці події виникла пожежа. Люди не постраждали", — зазначив очільник Чернігівської МВА.

РФ атакувала критичну інфраструктуру Чернігівщини — зникло світло - фото 1
Повідомлення Дмитра Брижинського в Telegram. Фото: скриншот

Водночас у Чернігівобленерго повідомили, що внаслідок російського удару частина Чернігова без електроенергії.

РФ атакувала критичну інфраструктуру Чернігівщини — зникло світло - фото 2
Допис Чернігівобленерго в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, що росіяни атакували теплоелектростанції в ніч проти 23 грудня. На місцях ударів було пошкоджено обладнання. Крім того, РФ обстріляла й критичну інфраструктуру Львівської області під час нічної масованої атаки.

Додамо, що в ДТЕК повідомили, скільки разів Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України упродовж 2025 року.

Чернігівська область обстріли енергосистема війна в Україні Росія світло
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації