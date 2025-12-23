Атака на Україну 23 грудня — які об’єкти пошкоджено

Пошкоджена теплоелектростанція. Фото ілюстративне: ДТЕК

У ніч проти 23 грудня Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК. На станціях пошкоджено обладнання.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у вівторок, 23 грудня.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Атака на ТЕС — скільки енергетиків загинуло

"Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС були атаковані ворогом понад 210 разів.

Внаслідок атаки четверо енергетиків загинули, ще 59 отримали поранення.

