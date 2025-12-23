Атака на Україну 23 грудня — які об’єкти пошкоджено

Росія вдарила по теплоелектростанціях — які наслідки
У ніч проти 23 грудня Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК. На станціях пошкоджено обладнання.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у вівторок, 23 грудня.
Атака на ТЕС — скільки енергетиків загинуло
"Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС були атаковані ворогом понад 210 разів.
Внаслідок атаки четверо енергетиків загинули, ще 59 отримали поранення.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки Росії на Київщині та у столиці є загиблі та поранені.
Також російські удари майже повністю знеструмили три області.
Експерт пояснив, чи може Росія атакувати енергетику в Україні найближчими днями.
Читайте Новини.LIVE!