Головна Новини дня Росія вдарила по теплоелектростанціях — які наслідки

Росія вдарила по теплоелектростанціях — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 12:21
Атака на Україну 23 грудня — які об’єкти пошкоджено
Пошкоджена теплоелектростанція. Фото ілюстративне: ДТЕК

У ніч проти 23 грудня Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК. На станціях пошкоджено обладнання.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у вівторок, 23 грудня.

Читайте також:
дтек
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Атака на ТЕС — скільки енергетиків загинуло

"Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС були атаковані ворогом понад 210 разів. 

Внаслідок атаки четверо енергетиків загинули, ще 59 отримали поранення.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки Росії на Київщині та у столиці є загиблі та поранені.

Також російські удари майже повністю знеструмили три області.

Експерт пояснив, чи може Росія атакувати енергетику в Україні найближчими днями.

ТЕС війна в Україні енергетика Росія атака
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
