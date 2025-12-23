У яких областях сталися аварійні відключення світла внаслідок атаки 23 грудня

Пошкоджений енергооб’єкт. Фото: Міненерго

У ніч на 23 грудня російські терористи здійснили дев’яту від початку року масовану атаку на енергосистему України. Внаслідок обстрілу майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Про це розповів в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу.

Які області залишилися без світла

Також внаслідок атаки є знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та в Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Значна кількість споживачів залишається знеструмленою і на Одещині. Там триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему — на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють", — розповів Некрасов.

Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті, щойно це дозволить безпекова ситуація. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки є загиблі та постраждалі у Києві та області.

Також в одній із областей загинула дитина.