У яких областях сталися аварійні відключення світла внаслідок атаки 23 грудня

Три області майже повністю знеструмлені після атаки РФ
У ніч на 23 грудня російські терористи здійснили дев’яту від початку року масовану атаку на енергосистему України. Внаслідок обстрілу майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Про це розповів в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу.
Які області залишилися без світла
Також внаслідок атаки є знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та в Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.
Значна кількість споживачів залишається знеструмленою і на Одещині. Там триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.
"Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему — на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють", — розповів Некрасов.
Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті, щойно це дозволить безпекова ситуація. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки є загиблі та постраждалі у Києві та області.
