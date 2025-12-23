Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Відео

Три області майже повністю знеструмлені після атаки РФ

Три області майже повністю знеструмлені після атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 11:13
У яких областях сталися аварійні відключення світла внаслідок атаки 23 грудня
Пошкоджений енергооб’єкт. Фото: Міненерго

У ніч на 23 грудня російські терористи здійснили дев’яту від початку року масовану атаку на енергосистему України. Внаслідок обстрілу майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Про це розповів в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу.

Читайте також:

Які області залишилися без світла

Також внаслідок атаки є знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та в Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Значна кількість споживачів залишається знеструмленою і на Одещині. Там триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють", — розповів Некрасов.

Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті, щойно це дозволить безпекова ситуація. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки є загиблі та постраждалі у Києві та області.

Також в одній із областей загинула дитина.

електроенергія Рівненська область Тернопільська область Вінницька область енергетика відключення світла
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
