Главная Новости дня Три области почти полностью обесточены после атаки РФ

Три области почти полностью обесточены после атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 11:13
В каких областях произошли аварийные отключения света в результате атаки 23 декабря
Поврежденный энергообъект. Фото: Минэнерго

В ночь на 23 декабря российские террористы совершили девятую с начала года массированную атаку на энергосистему Украины. В результате обстрела почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Об этом рассказал и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге.

Читайте также:

Какие области остались без света

Также в результате атаки есть обесточивание в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Значительное количество потребителей остается обесточенным и в Одесской области. Там продолжается ликвидация нескольких подряд массированных ударов по энергетической инфраструктуре.

"Из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему  на всей территории Украины сейчас применены графики аварийных отключений. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют", — рассказал Некрасов.

Аварийно-восстановительные работы будут начаты, как только это позволит ситуация с безопасностью. Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергетической системе.

Напомним, в результате ночной атаки есть погибшие и пострадавшие в Киеве и области.

Также в одной из областей погиб ребенок.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
