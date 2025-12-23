Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях света 23 декабря

Энергетик возле разрушенной ТЭЦ. Фото иллюстративное: REUTERS

Россия во вторник, 23 декабря, нанесла массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Из-за этого были введены аварийные отключения электроэнергии. Такие ограничения применили для сохранения стабильности энергосистемы после повреждений, нанесенных ударами.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Как сообщается, энергетики готовы начать восстановительные работы сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью.

Аварийные отключения отменят после стабилизации работы энергосистемы и устранения последствий обстрелов.

Украинцев призывают внимательно следить за официальными сообщениями операторов системы распределения, в частности облэнерго своего региона, где оперативно обновляется информация о графиках и состоянии электроснабжения.

Также граждан просят по возможности экономно пользоваться электроэнергией, если она сейчас есть, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

Напомним, в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии утром 23 декабря.

Также перебои с электроснабжением в результате атак возникли в Сумской области.