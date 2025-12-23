Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В нескольких областях Украины вводят аварийные отключения света

В нескольких областях Украины вводят аварийные отключения света

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 07:47
Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях света 23 декабря
Энергетик возле разрушенной ТЭЦ. Фото иллюстративное: REUTERS

Россия во вторник, 23 декабря, нанесла массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Из-за этого были введены аварийные отключения электроэнергии. Такие ограничения применили для сохранения стабильности энергосистемы после повреждений, нанесенных ударами.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

В Украине вводят аварийные отключения света

Как сообщается, энергетики готовы начать восстановительные работы сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью.

Аварийные отключения отменят после стабилизации работы энергосистемы и устранения последствий обстрелов.

Украинцев призывают внимательно следить за официальными сообщениями операторов системы распределения, в частности облэнерго своего региона, где оперативно обновляется информация о графиках и состоянии электроснабжения.

Также граждан просят по возможности экономно пользоваться электроэнергией, если она сейчас есть, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

Напомним, в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии утром 23 декабря.

Также перебои с электроснабжением в результате атак возникли в Сумской области.

электроэнергия Украина обстрелы Укрэнерго энергетика отключения света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации