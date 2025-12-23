Укренерго повідомило про аварійні відключення світла 23 грудня

Енергетик біля зруйнованої ТЕЦ. Фото ілюстративне: REUTERS

Росія у вівторок, 23 грудня, завдала масованої ракетно-дронової атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах України. Через це було запроваджено аварійні відключення електроенергії. Такі обмеження застосували для збереження стабільності енергосистеми після пошкоджень, завданих ударами.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

В Україні вводять аварійні відключення світла

Як повідомляється, енергетики готові розпочати відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Аварійні відключення скасують після стабілізації роботи енергосистеми та усунення наслідків обстрілів.

Українців закликають уважно стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу, зокрема обленерго свого регіону, де оперативно оновлюється інформація про графіки та стан електропостачання.

Також громадян просять за можливості економно користуватися електроенергією, якщо вона наразі є, щоб зменшити навантаження на систему.

Нагадаємо, у Київській області ввели екстрені відключення електроенергії вранці 23 грудня.

Також перебої з електропостачанням внаслідок атак виникли у Сумській області.