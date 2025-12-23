Обстріл Сумської області 23 грудня - в регіоні перебої зі світлом

Людина зі свічкою перевіряє лічильник світла. Фото: УНІАН

Російські окупанти, в ніч проти 23 грудня, масовано атакували Сумську область дронами. Внаслідок обстрілу виникли перебої зі світлом.

Про це у Telegram повідомляє глава Сумської ОВА Олег Григоров.

"Російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація про всі наслідки поки що встановлюється.

"Є перебої з електропостачанням. Інформація щодо всіх наслідків атак уточнюється", — резюмував Григоров.

Нагадаємо, що 14 грудня росіяни атакували дроном багатоповерхівку у Сумах. Будинок зазнав пошкоджень.

Також ми писали, що 18 грудня окупанти зайшли вторглися у село Грабовське на Сумщині. Через два дні, 20 грудня, ворог примусово вивіз звідти 50 мирних мешканців.