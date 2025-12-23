Обстрел Сумской области 23 декабря - в регионе перебои со светом

РФ атаковала север Сумщины — в области перебои со светом
Российские оккупанты, в ночь на 23 декабря, массированно атаковали Сумскую область дронами. В результате обстрелов возникли перебои со светом.
Об этом в Telegram сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Первые последствия атаки РФ по Сумской области в ночь на 23 декабря
"Российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру на Шосткинщине. Также есть попадания на Конотопщине", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет. Информация обо всех последствиях пока устанавливается.
"Есть перебои с электроснабжением. Информация о всех последствиях атак уточняется", — резюмировал Григоров.
Напомним, что 14 декабря россияне атаковали дроном многоэтажку в Сумах. Дом получил повреждения.
Также мы писали, что 18 декабря оккупанты зашли вторглись в село Грабовское на Сумщине. Через два дня, 20 декабря, враг принудительно вывез оттуда 50 мирных жителей.
