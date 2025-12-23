Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала север Сумщины — в области перебои со светом

РФ атаковала север Сумщины — в области перебои со светом

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 03:48
Обстрел Сумской области 23 декабря - в регионе перебои со светом
Человек со свечой проверяет счетчик света. Фото: УНИАН

Российские оккупанты, в ночь на 23 декабря, массированно атаковали Сумскую область дронами. В результате обстрелов возникли перебои со светом.

Об этом в Telegram сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров. 

Реклама
Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Сумской области в ночь на 23 декабря

"Российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру на Шосткинщине. Также есть попадания на Конотопщине", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация обо всех последствиях пока устанавливается.

"Есть перебои с электроснабжением. Информация о всех последствиях атак уточняется", — резюмировал Григоров.

Напомним, что 14 декабря россияне атаковали дроном многоэтажку в Сумах. Дом получил повреждения.

Также мы писали, что 18 декабря оккупанты зашли вторглись в село Грабовское на Сумщине. Через два дня, 20 декабря, враг принудительно вывез оттуда 50 мирных жителей.

электроэнергия Сумская область обстрелы дрон Шахид-136 Россия отключения света
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации