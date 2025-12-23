Обстрел Сумской области 23 декабря - в регионе перебои со светом

Человек со свечой проверяет счетчик света. Фото: УНИАН

Российские оккупанты, в ночь на 23 декабря, массированно атаковали Сумскую область дронами. В результате обстрелов возникли перебои со светом.

Об этом в Telegram сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Первые последствия атаки РФ по Сумской области в ночь на 23 декабря

"Российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру на Шосткинщине. Также есть попадания на Конотопщине", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация обо всех последствиях пока устанавливается.

"Есть перебои с электроснабжением. Информация о всех последствиях атак уточняется", — резюмировал Григоров.

Напомним, что 14 декабря россияне атаковали дроном многоэтажку в Сумах. Дом получил повреждения.

Также мы писали, что 18 декабря оккупанты зашли вторглись в село Грабовское на Сумщине. Через два дня, 20 декабря, враг принудительно вывез оттуда 50 мирных жителей.