Україна
Головна Новини дня Понад 650 БпЛа атакували Україну — Зеленський відреагував на удар

Понад 650 БпЛа атакували Україну — Зеленський відреагував на удар

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 10:22
Обстріл України 23 грудня — Зеленський відреагував на атаку РФ
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по Україні, що розпочалася в ніч проти 23 грудня. Глава держави зазначив, що ворог б'є по критичній та цивільній інфраструктурі країни ракетами та дронами.

"Від ночі триває масований російський удар по Україні, передусім по нашій енергетиці, по цивільній інфраструктурі, буквально по всій інфраструктурі життя. Більш ніж 650 дронів уже було, і значна частина — це "шахеди". Понад три десятки ракет", — написав президент.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
