Обстрел Украины 23 декабря — Зеленский отреагировал на атаку РФ

Ликвидация последствий удара РФ. Фото: ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России по Украине, начавшуюся в ночь на 23 декабря. Глава государства отметил, что враг бьет по критической и гражданской инфраструктуре страны ракетами и дронами.

Об этом президент написал в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский прокомментировал российскую атаку по Украине

По его словам, Россия выпустила более 650 дронов, значительная часть из которых - "Шахеды", а также более трех десятков ракет.

"С ночи продолжается массированный российский удар по Украине, прежде всего по нашей энергетике, по гражданской инфраструктуре, буквально по всей инфраструктуре жизни. Более 650 дронов уже было, и значительная часть — это "шахеды". Более трех десятков ракет", — написал президент.

По состоянию на сейчас под ударами уже оказались по меньшей мере 13 областей. Значительную часть воздушных целей украинские силы ПВО уничтожили, однако зафиксированы и попадания. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы — энергетики, спасатели, коммунальные бригады.

К сожалению, атака привела к гибели мирных жителей. На Киевщине от удара российского дрона погибла женщина. Еще один человек погиб в Хмельницкой области. Наиболее трагические последствия — на Житомирщине, где российский дрон попал в жилой дом и унес жизнь четырехлетнего ребенка.

Президент подчеркнул, что этот удар является демонстрацией истинных намерений Кремля — особенно циничной накануне Рождества и на фоне переговоров о завершении войны.

"Этот российский удар чрезвычайно ясно сигнализирует о российских приоритетах. Удар перед Рождеством, когда люди хотят побыть просто со своими родными, дома, в безопасности. Удар фактически в разгар переговоров, которые ведутся, чтобы завершить эту войну. Путин никак не может смириться с тем, что надо перестать убивать", — написал Зеленский.

Глава государства призвал международных партнеров к усилению давления на РФ и подчеркнул, что помощь Украине не может останавливаться.

"Нужно не забывать, что каждый день — и в будни, и в праздники — Украина защищает жизни людей. ПВО для Украины, финансирование на закупку оружия, поставки энергетического оборудования — все это процессы, которые не идут на выходные. Надо быть преданными защите жизни, чтобы наконец достичь мира. Спасибо всем, кто помогает Украине! Спасибо каждому лидеру, каждому политику, кто сегодня не будет молчать и осуждать Россию за содеянное", — подчеркнул Зеленский.

Отметим, что армия РФ нанесла удар по Житомирской области — среди пострадавших есть дети.

А также в Киевской области российский дрон попал в частный дом.