Україна
Чи може РФ бити по Україні кілька днів поспіль — експерт відповів

Чи може РФ бити по Україні кілька днів поспіль — експерт відповів

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 11:57
Коли в грудні Росія може атакувати енергосистему України — чи буде удар на Різдво та Новий рік
Енергетики відновлюють пошкодження. Фото: Міненерго

Росія цілеспрямовано атакує об’єкти генерації електроенергії. Яка інфраструктура постраждала, можна зрозуміти за напрямком ракет.

Про це розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі Ранок.LIVE.

Які об’єкти ракети та дрони атакували 23 грудня

"Достатньо подивитися на адреси, куди йшли ракети, щоб дізнатися, які об’єкти були під ударом. Ладижинська та Бурштинська ТЕС. І зрозуміло, що будуть запроваджені екстрені відключення", — розповів він.

Рябцев наголосив, що не варто виключати удари РФ на Різдво чи Новий рік.

"Чи можуть росіяни атакувати ще (кілька днів поспіль, — ред.)? Звісно можуть. Ми пам’ятаємо минулорічні подаруночки від Путіна. І не виключено, що різдвяний подарунок буде від Путіна. Тут виключати не можна. Тому що в Москві вже навіть не приховують, що вони б’ють по цивільних об’єктах", — додав він.

За словами експерта, для того, щоб Україна повернулась до стабілізаційних графіків, необхідно оцінити реальний стан генерації, передачі та розподілу електроенергії після обстрілів, проте протиповітряна оборона відпрацювала добре.

Нагадаємо, що три області України після атаки майже повністю знеструмлені.

Крім того, в деяких регіонах діють екстрені відключення світла.

електроенергія обстріли Укренерго війна в Україні енергетика
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
