Когда в декабре Россия может атаковать энергосистему Украины — будет ли удар на Рождество и Новый год

Энергетики восстанавливают повреждения. Фото: Минэнерго

Россия целенаправленно атакует объекты генерации электроэнергии. Какая инфраструктура пострадала, можно понять по направлению ракет.

Об этом рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какие объекты ракеты и дроны атаковали 23 декабря

"Достаточно посмотреть на адреса, куда шли ракеты, чтобы узнать, какие объекты были под ударом. Ладыжинская и Бурштынская ТЭС. И понятно, что будут введены экстренные отключения", — рассказал он.

Рябцев отметил, что не стоит исключать удары РФ на Рождество или Новый год.

"Могут ли россияне атаковать еще (несколько дней подряд, — ред.)? Конечно могут. Мы помним прошлогодние подарочки от Путина. И не исключено, что рождественский подарок будет от Путина. Здесь исключать нельзя. Потому что в Москве уже даже не скрывают, что они бьют по гражданским объектам", — добавил он.

По словам эксперта, для того, чтобы Украина вернулась к стабилизационным графикам, необходимо оценить реальное состояние генерации, передачи и распределения электроэнергии после обстрелов, однако противовоздушная оборона отработала хорошо.

Напомним, что три области Украины после атаки почти полностью обесточены.

Кроме того, в некоторых регионах действуют экстренные отключения света.