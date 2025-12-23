Атака на Украину 23 декабря — какие объекты повреждены

Россия ударила по теплоэлектростанциям — какие последствия
В ночь на 23 декабря Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. На станциях повреждено оборудование.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК во вторник, 23 декабря.
Атака на ТЭС — сколько энергетиков погибло
"Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября", — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС были атакованы врагом более 210 раз.
В результате атаки четверо энергетиков погибли, еще 59 получили ранения.
Напомним, в результате массированной атаки России на Киевщине и в столице есть погибшие и раненые.
Также российские удары почти полностью обесточили три области.
Эксперт объяснил, может ли Россия атаковать энергетику в Украине в ближайшие дни.
