Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стало відомо скільки разів РФ атакувала енергообʼєкти в 2025 році

Стало відомо скільки разів РФ атакувала енергообʼєкти в 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 11:51
День енергетика — скільки разів Росія атакувала енергообʼєкти за рік
Наслідки російського обстрілу енергетики. Фото: кадр з відео

В Україні у понеділок, 22 грудня, відзначають День енергетика. За це рік російські окупанти здійснили понад 4500 атак на енергообʼєкти.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

День енергетика та російські атаки

"Жодну енергосистему у світі ніколи так не атакували, як українську. Понад 4500 атак лише у 2025 році. Тому цей день про аномальну стійкість. Лагодити десятки тисяч кілометрів дротів. Відновлювати з попелу електростанції після прильотів", — йдеться у повідомленні.

Крім того, цей день про винахідливість, оскільки попри колосальні масштаби пошкоджень, енергетики знову і знову знаходили спосіб повертати світло.

У ДТЕК наголосили, що Росія постійно намагається занурити Україну в темряву, але їй цього не вдасться.

"Цей день про людей. Про чоловіків і жінок, які працюють щодня під обстрілами. Цей день про енергетиків. Зі святом! Світло тримається", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 грудня український лідер Володимир Зеленський привітав енергетиків із професійним святом.

Крім того, зі святом енергетиків привітав міністр оборони України Денис Шмигаль

війна Україна обстріли ДТЕК енергетика
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації