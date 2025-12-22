День енергетика — скільки разів Росія атакувала енергообʼєкти за рік

Наслідки російського обстрілу енергетики. Фото: кадр з відео

В Україні у понеділок, 22 грудня, відзначають День енергетика. За це рік російські окупанти здійснили понад 4500 атак на енергообʼєкти.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

День енергетика та російські атаки

"Жодну енергосистему у світі ніколи так не атакували, як українську. Понад 4500 атак лише у 2025 році. Тому цей день про аномальну стійкість. Лагодити десятки тисяч кілометрів дротів. Відновлювати з попелу електростанції після прильотів", — йдеться у повідомленні.

Крім того, цей день про винахідливість, оскільки попри колосальні масштаби пошкоджень, енергетики знову і знову знаходили спосіб повертати світло.

У ДТЕК наголосили, що Росія постійно намагається занурити Україну в темряву, але їй цього не вдасться.

"Цей день про людей. Про чоловіків і жінок, які працюють щодня під обстрілами. Цей день про енергетиків. Зі святом! Світло тримається", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 грудня український лідер Володимир Зеленський привітав енергетиків із професійним святом.

Крім того, зі святом енергетиків привітав міністр оборони України Денис Шмигаль.