День энергетика — сколько раз Россия атаковала энергообъекты за год

Стало известно сколько раз РФ атаковала энергообъекты в 2025 году
В Украине в понедельник, 22 декабря, отмечают День энергетика. За это год российские оккупанты совершили более 4500 атак на энергообъекты.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
День энергетика и российские атаки
"Ни одну энергосистему в мире никогда так не атаковали, как украинскую. Более 4500 атак только в 2025 году. Поэтому этот день об аномальной устойчивости. Чинить десятки тысяч километров проводов. Восстанавливать из пепла электростанции после прилетов", — говорится в сообщении.
Кроме того, этот день об изобретательности, поскольку несмотря на колоссальные масштабы повреждений, энергетики снова и снова находили способ возвращать свет.
В ДТЭК отметили, что Россия постоянно пытается погрузить Украину в темноту, но ей этого не удастся.
"Этот день о людях. О мужчинах и женщинах, которые работают ежедневно под обстрелами. Этот день об энергетиках. С праздником! Свет держится", — говорится в сообщении.
Напомним, 22 декабря украинский лидер Владимир Зеленский поздравил энергетиков с профессиональным праздником.
Кроме того, с праздником энергетиков поздравил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
