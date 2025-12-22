День энергетика — сколько раз Россия атаковала энергообъекты за год

Последствия российского обстрела энергетики. Фото: кадр из видео

В Украине в понедельник, 22 декабря, отмечают День энергетика. За это год российские оккупанты совершили более 4500 атак на энергообъекты.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

День энергетика и российские атаки

"Ни одну энергосистему в мире никогда так не атаковали, как украинскую. Более 4500 атак только в 2025 году. Поэтому этот день об аномальной устойчивости. Чинить десятки тысяч километров проводов. Восстанавливать из пепла электростанции после прилетов", — говорится в сообщении.

Кроме того, этот день об изобретательности, поскольку несмотря на колоссальные масштабы повреждений, энергетики снова и снова находили способ возвращать свет.

В ДТЭК отметили, что Россия постоянно пытается погрузить Украину в темноту, но ей этого не удастся.

"Этот день о людях. О мужчинах и женщинах, которые работают ежедневно под обстрелами. Этот день об энергетиках. С праздником! Свет держится", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 декабря украинский лидер Владимир Зеленский поздравил энергетиков с профессиональным праздником.

Кроме того, с праздником энергетиков поздравил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.