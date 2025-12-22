Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стало известно сколько раз РФ атаковала энергообъекты в 2025 году

Стало известно сколько раз РФ атаковала энергообъекты в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 11:51
День энергетика — сколько раз Россия атаковала энергообъекты за год
Последствия российского обстрела энергетики. Фото: кадр из видео

В Украине в понедельник, 22 декабря, отмечают День энергетика. За это год российские оккупанты совершили более 4500 атак на энергообъекты.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

День энергетика и российские атаки

"Ни одну энергосистему в мире никогда так не атаковали, как украинскую. Более 4500 атак только в 2025 году. Поэтому этот день об аномальной устойчивости. Чинить десятки тысяч километров проводов. Восстанавливать из пепла электростанции после прилетов", — говорится в сообщении.

Кроме того, этот день об изобретательности, поскольку несмотря на колоссальные масштабы повреждений, энергетики снова и снова находили способ возвращать свет.

В ДТЭК отметили, что Россия постоянно пытается погрузить Украину в темноту, но ей этого не удастся.

"Этот день о людях. О мужчинах и женщинах, которые работают ежедневно под обстрелами. Этот день об энергетиках. С праздником! Свет держится", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 декабря украинский лидер Владимир Зеленский поздравил энергетиков с профессиональным праздником.

Кроме того, с праздником энергетиков поздравил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

война Украина обстрелы ДТЭК энергетика
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации