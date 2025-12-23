Атака на объекты критической инфраструктуры Черниговской области 23 декабря — где нет света

РФ атаковала критическую инфраструктуру Черниговщины — исчез свет
Россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области вечером вторника, 23 декабря. В результате обстрела возник пожар, часть Чернигова осталась без света.
Об этом сообщает глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Удар по критической инфраструктуре Черниговской области
"Враг атаковал объект критической инфраструктуры. На месте происшествия возник пожар. Люди не пострадали", — отметил глава Черниговской ГВА.
В то же время в Черниговоблэнерго сообщили, что в результате российского удара часть Чернигова без электроэнергии.
Напомним, что россияне атаковали теплоэлектростанции в ночь на 23 декабря. На местах ударов было повреждено оборудование. Кроме того, РФ обстреляла и критическую инфраструктуру Львовской области во время ночной массированной атаки.
Добавим, что в ДТЭК сообщили, сколько раз Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины в течение 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!