Главная Новости дня РФ атаковала критическую инфраструктуру Черниговщины — исчез свет

РФ атаковала критическую инфраструктуру Черниговщины — исчез свет

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 20:15
Атака на объекты критической инфраструктуры Черниговской области 23 декабря — где нет света
Работники ГСЧС тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области вечером вторника, 23 декабря. В результате обстрела возник пожар, часть Чернигова осталась без света.

Об этом сообщает глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Читайте также:

Удар по критической инфраструктуре Черниговской области

"Враг атаковал объект критической инфраструктуры. На месте происшествия возник пожар. Люди не пострадали", — отметил глава Черниговской ГВА.

РФ атаковала критическую инфраструктуру Черниговщины — исчез свет - фото 1
Сообщение Дмитрия Брижинского в Telegram. Фото: скриншот

В то же время в Черниговоблэнерго сообщили, что в результате российского удара часть Чернигова без электроэнергии.

РФ атаковала критическую инфраструктуру Черниговщины — исчез свет - фото 2
Сообщение Черниговоблэнерго в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, что россияне атаковали теплоэлектростанции в ночь на 23 декабря. На местах ударов было повреждено оборудование. Кроме того, РФ обстреляла и критическую инфраструктуру Львовской области во время ночной массированной атаки.

Добавим, что в ДТЭК сообщили, сколько раз Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины в течение 2025 года.

Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
