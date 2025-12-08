В Запоріжжі викрили групу, яка незаконно привласнила газ на 165 млн грн

Правоохоронці та фігуранти. Фото: npu.gov.ua

У Запоріжжі організована група, до якої входили власник, директор та співробітники приватного підприємства, яке торгує пальним через власні АЗС, розкрадали природний газ. Через дії фігурантів завдано майже 165 мільйонів гривень збитків.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у понеділок, 8 грудня.

Реклама

Читайте також:

Розкрадання природного газу

Зловмисники втручалися у роботу лічильників, через що штучно коригували дані про обсяги газу, відібраного з газотранспортної системи.

Працівник поліції. Фото: Нацполіція

Відбір пального з газотранспортної системи не обліковувався, а показання не фіксувалися. Внаслідок цього ділки отримували газ поза обліком для своїх потреб.

Попередні розрахунки газотранспортного підприємства, з чиїх потужностей було здійснено незаконний відбір, свідчать про завдання збитків на суму майже 165 мільйонів гривень.

Правоохоронці та фігуранти. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали одного фігуранта, а чотирьом — оголошено підозри в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, електронних комунікаційних мереж.

Крім того, було проведено обшуки за місцями незаконного втручання в роботу електронної системи та вилучення газу з газопроводу, реалізації, проживання фігурантів та в авто.

"Вилучили обладнання для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, пересувна газозаправна установка, спеціалізоване обладнання, 220 000 доларів, 25 000 євро, майже 800 000 гривень, чорнові записи та засоби звʼязку", — йдеться у повідомленні.

Обшук у фігурантів. Фото: Нацполіція

Вилучені кошти. Фото: Нацполіція

Наразі розглядається питання щодо обрання запобіжних заходів стосовно підозрюваних.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинну групу, яку очолювала нардепка Анна Скороход. Відомо, що вона вимагала гроші в обмін на санкції.

Раніше у Запоріжжі викрили фігурантів, які хотіли незаконно привласнити 17 млн гривень благодійних коштів.