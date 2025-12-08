Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Запоріжжі розкрадали газ — понад 160 млн грн збитків

У Запоріжжі розкрадали газ — понад 160 млн грн збитків

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 17:29
В Запоріжжі викрили групу, яка незаконно привласнила газ на 165 млн грн
Правоохоронці та фігуранти. Фото: npu.gov.ua

У Запоріжжі організована група, до якої входили власник, директор та співробітники приватного підприємства, яке торгує пальним через власні АЗС, розкрадали природний газ. Через дії фігурантів завдано майже 165 мільйонів гривень збитків.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у понеділок, 8 грудня.

Реклама
Читайте також:

Розкрадання природного газу

Зловмисники втручалися у роботу лічильників, через що штучно коригували дані про обсяги газу, відібраного з газотранспортної системи.

Розкрадання природного газу у Запоріжжі
Працівник поліції. Фото: Нацполіція

Відбір пального з газотранспортної системи не обліковувався, а показання не фіксувалися. Внаслідок цього ділки отримували газ поза обліком для своїх потреб.

Попередні розрахунки газотранспортного підприємства, з чиїх потужностей було здійснено незаконний відбір, свідчать про завдання збитків на суму майже 165 мільйонів гривень.

У Запоріжжі розкрадали газ
Правоохоронці та фігуранти. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали одного фігуранта, а чотирьом — оголошено підозри в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, електронних комунікаційних мереж.

Крім того, було проведено обшуки за місцями незаконного втручання в роботу електронної системи та вилучення газу з газопроводу, реалізації, проживання фігурантів та в авто.

"Вилучили обладнання для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, пересувна газозаправна установка, спеціалізоване обладнання, 220 000 доларів, 25 000 євро, майже 800 000 гривень, чорнові записи та засоби звʼязку", — йдеться у повідомленні.

Гроші
Обшук у фігурантів. Фото: Нацполіція
Обшук у фігурантів
Вилучені кошти. Фото: Нацполіція

Наразі розглядається питання щодо обрання запобіжних заходів стосовно підозрюваних.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинну групу, яку очолювала нардепка Анна Скороход. Відомо, що вона вимагала гроші в обмін на санкції.

Раніше у Запоріжжі викрили фігурантів, які хотіли незаконно привласнити 17 млн гривень благодійних коштів.

Запоріжжя Запорізька область газ Нацполіція крадіжка
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації