У Запоріжжі викрили схему крадіжки 17 млн грн благодійних коштів

Правоохоронці вручають підозри посадовцям. Ілюстративне фото: Офіс генпрокурора

У Запоріжжі правоохоронці викрили групу осіб, яка намагалася незаконно привласнити понад 17 мільйонів гривень благодійних коштів. За даними слідства, громадянин України заснував громадську організацію, яка отримала міжнародну благодійну допомогу. Проте реальної діяльності за напрямами, зазначеними в статуті, організація майже не вела.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у четвер, 27 листопада.

Реклама

Читайте також:

Пост Офіса Генерального прокурора. Фото: скриншот

Деталі справи

З’ясувалося, що засновник, директор та їхній знайомий переводили гроші на рахунки ФОПів нібито за поставки товарів та послуги, які фактично не надавалися. Потім кошти знімали готівкою та ділили між собою. Таким чином, зловмисники встигли привласнити понад 1 млн грн благодійної допомоги.

Ще близько 6 млн грн вони намагалися незаконно розпорядитися, а понад 10 млн грн вдалося врятувати правоохоронцям, наклавши арешт на рахунки організації.

Всім учасникам групи повідомлено про підозру у використанні благодійних коштів з метою отримання прибутку та легалізації незаконних доходів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили печатки підприємств, фінансову документацію, мобільні телефони, банківські картки та понад 20 000 доларів США готівкою.

Наразі слідство триває, вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам схеми та обрання запобіжних заходів для підозрюваних.

Нагадаємо, у Києві ексдепутата викрили в ухиленні від податків на 12 млн гривень.

А також київська посадовиця переплатила 330 тис. гривень за щебінь.