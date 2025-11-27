Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Запоріжжі викрили схему крадіжки 17 млн грн благодійних коштів

У Запоріжжі викрили схему крадіжки 17 млн грн благодійних коштів

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 18:00
У Запоріжжі викрили схему крадіжки 17 млн грн благодійних коштів
Правоохоронці вручають підозри посадовцям. Ілюстративне фото: Офіс генпрокурора

У Запоріжжі правоохоронці викрили групу осіб, яка намагалася незаконно привласнити понад 17 мільйонів гривень благодійних коштів. За даними слідства, громадянин України заснував громадську організацію, яка отримала міжнародну благодійну допомогу. Проте реальної діяльності за напрямами, зазначеними в статуті, організація майже не вела.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у четвер, 27 листопада.

Реклама
Читайте також:
У Запоріжжі викрили схему крадіжки 17 млн грн благодійних коштів - фото 1
Пост Офіса Генерального прокурора. Фото: скриншот

Деталі справи

З’ясувалося, що засновник, директор та їхній знайомий переводили гроші на рахунки ФОПів нібито за поставки товарів та послуги, які фактично не надавалися. Потім кошти знімали готівкою та ділили між собою. Таким чином, зловмисники встигли привласнити понад 1 млн грн благодійної допомоги.

Ще близько 6 млн грн вони намагалися незаконно розпорядитися, а понад 10 млн грн вдалося врятувати правоохоронцям, наклавши арешт на рахунки організації.

Всім учасникам групи повідомлено про підозру у використанні благодійних коштів з метою отримання прибутку та легалізації незаконних доходів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили печатки підприємств, фінансову документацію, мобільні телефони, банківські картки та понад 20 000 доларів США готівкою.

Наразі слідство триває, вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам схеми та обрання запобіжних заходів для підозрюваних.

Нагадаємо, у Києві ексдепутата викрили в ухиленні від податків на 12 млн гривень.

А також київська посадовиця переплатила 330 тис. гривень за щебінь.

корупція Запоріжжя Офіс генерального прокурора розслідування соціальна допомога
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації