В Запорожье разоблачили схему кражи 17 млн грн благотворительных средств

В Запорожье раскрыли кражу 17 млн грн благотворительных средств

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 18:00
В Запорожье правоохранители разоблачили группу лиц, которая пыталась незаконно присвоить более 17 миллионов гривен благотворительных средств. По данным следствия, гражданин Украины основал общественную организацию, которая получила международную благотворительную помощь. Однако реальной деятельности по направлениям, указанным в уставе, организация почти не вела.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в четверг, 27 ноября.

Детали дела

Выяснилось, что основатель, директор и их знакомый переводили деньги на счета ФЛП якобы за поставки товаров и услуги, которые фактически не предоставлялись. Затем средства снимали наличными и делили между собой. Таким образом, злоумышленники успели присвоить более 1 млн грн благотворительной помощи.

Еще около 6 млн грн они пытались незаконно распорядиться, а более 10 млн грн удалось спасти правоохранителям, наложив арест на счета организации.

Всем участникам группы сообщено о подозрении в использовании благотворительных средств с целью получения прибыли и легализации незаконных доходов.

Во время обысков правоохранители изъяли печати предприятий, финансовую документацию, мобильные телефоны, банковские карты и более 20 000 долларов США наличными.

Сейчас следствие продолжается, решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам схемы и избрании меры пресечения для подозреваемых.

коррупция Запорожье Офис генерального прокурора расследование социальная помощь
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
