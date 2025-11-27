Розкрадання в Укрзалізниці — справу скеровано до суду

Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: УЗ/Facebook

Перед судом постануть четверо учасників організованої групи, яка заволоділа 17,1 мільйонами гривень Укрзалізниці під час ремонту колійних машин. Слідство встановило, що роботи фактично не проводилися, а документи були підроблені для прикриття злочину.

Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро України у четвер, 27 листопада.

Розкрадання в Укрзалізниці — як покарають учасників схеми

В НАБУ повідомили, що перед судом постануть чотири учасники організованої групи, яка заволоділа коштами АТ "Укрзалізниця" під час ремонту колійних машин.

Слідчі встановили, що у 2021 році колишній директор підрозділу "Черкаський колійний ремонтно-механічний завод" філії "Центр з ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця" створив організовану групу з-поміж чинних і колишніх співробітників заводу.

Упродовж квітня 2021 — лютого 2022 рр. він домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг із ремонту колійних машин. Проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності.

Як наслідок, Укрзалізниця зазнала збитків на суму 17,1 мільйона гривень, якими заволоділи учасники злочину.

Нагадаємо, що 26 червня 2024 року НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили про підозру п'ятьом учасникам організованої групи. Стосовно одного з них суд ухвалив обвинувальний вирок на підставі угоди зі слідством.

