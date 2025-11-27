Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Розкрадання в Укрзалізниці — справу на 17 млн скерували до суду

Розкрадання в Укрзалізниці — справу на 17 млн скерували до суду

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 15:45
Розкрадання в Укрзалізниці — справу скеровано до суду
Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: УЗ/Facebook

Перед судом постануть четверо учасників організованої групи, яка заволоділа 17,1 мільйонами гривень Укрзалізниці під час ремонту колійних машин. Слідство встановило, що роботи фактично не проводилися, а документи були підроблені для прикриття злочину.

Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро України у четвер, 27 листопада.

Реклама
Читайте також:

Розкрадання в Укрзалізниці — як покарають учасників схеми

В НАБУ повідомили, що перед судом постануть чотири учасники організованої групи, яка заволоділа коштами АТ "Укрзалізниця" під час ремонту колійних машин.

Слідчі встановили, що у 2021 році колишній директор підрозділу "Черкаський колійний ремонтно-механічний завод" філії "Центр з ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця" створив організовану групу з-поміж чинних і колишніх співробітників заводу.

Упродовж квітня 2021 — лютого 2022 рр. він домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг із ремонту колійних машин. Проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності.

Як наслідок, Укрзалізниця зазнала збитків на суму 17,1 мільйона гривень, якими заволоділи учасники злочину.

Нагадаємо, що 26 червня 2024 року НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили про підозру п'ятьом учасникам організованої групи. Стосовно одного з них суд ухвалив обвинувальний вирок на підставі угоди зі слідством.

Нещодавно очільник НАБУ розповів про справи щодо можливих зловживань під час споруджень фортифікацій.

Раніше ми інформували, що секретаря РНБО Рустема Умєрова викликали до НАБУ в межах справи Міндіча.

збитки Укрзалізниця корупція чиновники розслідування покарання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації