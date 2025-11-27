Видео
Главная Новости дня Хищения в Укрзализныце — дело на 17 млн направили в суд

Хищения в Укрзализныце — дело на 17 млн направили в суд

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 15:45
Хищения в Укрзализныце — дело направлено в суд
Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: УЗ/Facebook

Перед судом предстанут четверо участников организованной группы, которая завладела 17,1 миллионами гривен Укрзализныци во время ремонта путевых машин. Следствие установило, что работы фактически не проводились, а документы были подделаны для прикрытия преступления.

Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины в четверг, 27 ноября.

Хищения в Укрзализныце — как накажут участников схемы

В НАБУ сообщили, что перед судом предстанут четыре участника организованной группы, которая завладела средствами АО "Укрзализныця" во время ремонта путевых машин.

Следователи установили, что в 2021 году бывший директор подразделения "Черкасский путевой ремонтно-механический завод" филиала "Центр по ремонту и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныця" создал организованную группу из числа действующих и бывших сотрудников завода.

В течение апреля 2021 — февраля 2022 гг. он добился избрания заранее определенных компаний победителями закупки услуг по ремонту путевых машин. Однако такой ремонт фактически не проводился, а члены организованной группы подделывали документы, которые свидетельствовали о якобы выполнении работ рядом предприятий с признаками фиктивности.

Как следствие, Укрзализныця понесла убытки на сумму 17,1 миллиона гривен, которыми завладели участники преступления.

Напомним, что 26 июня 2024 года НАБУ и САП совместно с СБУ сообщили о подозрении пяти участникам организованной группы. В отношении одного из них суд вынес обвинительный приговор на основании соглашения со следствием.

Недавно глава НАБУ рассказал о делах о возможных злоупотреблениях во время сооружений фортификаций.

Ранее мы информировали, что секретаря СНБО Рустема Умерова вызвали в НАБУ в рамках дела Миндича.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
