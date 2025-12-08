Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Запорожье разворовывали газ — более 160 млн грн убытков

В Запорожье разворовывали газ — более 160 млн грн убытков

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 17:29
В Запорожье разоблачили группу, которая незаконно присвоила газ на 165 млн грн
Правоохранители и фигуранты. Фото: npu.gov.ua

В Запорожье организованная группа, в которую входили владелец, директор и сотрудники частного предприятия, которое торгует топливом через собственные АЗС, разворовывали природный газ. Из-за действий фигурантов нанесен почти 165 миллионов гривен убытков.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в понедельник, 8 декабря.

Реклама
Читайте также:

Хищение природного газа

Злоумышленники вмешивались в работу счетчиков, из-за чего искусственно корректировали данные об объемах газа, отобранного из газотранспортной системы.

Розкрадання природного газу у Запоріжжі
Работник полиции. Фото: Нацполиция

Отбор топлива из газотранспортной системы не учитывался, а показания не фиксировались. В результате дельцы получали газ вне учета для своих нужд.

Предварительные расчеты газотранспортного предприятия, из чьих мощностей был осуществлен незаконный отбор, свидетельствуют о нанесении ущерба на сумму почти 165 миллионов гривен.

У Запоріжжі розкрадали газ
Правоохранители и фигуранты. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали одного фигуранта, а четырем — объявлены подозрения в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем, электронных коммуникационных сетей.

Кроме того, были проведены обыски по местам незаконного вмешательства в работу электронной системы и изъятия газа из газопровода, реализации, проживания фигурантов и в авто.

"Изъяли оборудование для несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы, передвижная газозаправочная установка, специализированное оборудование, 220 000 долларов, 25 000 евро, почти 800 000 гривен, черновые записи и средства связи", — говорится в сообщении.

Гроші
Обыск у фигурантов. Фото: Нацполиция
Обшук у фігурантів
Изъятые средства. Фото: Нацполиция

Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, правоохранители разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Анна Скороход. Известно, что она требовала деньги в обмен на санкции.

Ранее в Запорожье разоблачили фигурантов, которые хотели незаконно присвоить 17 млн гривен благотворительных средств.

Запорожье Запорожская область газ Нацполиция воровство
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации