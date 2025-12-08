В Запорожье разоблачили группу, которая незаконно присвоила газ на 165 млн грн

Правоохранители и фигуранты. Фото: npu.gov.ua

В Запорожье организованная группа, в которую входили владелец, директор и сотрудники частного предприятия, которое торгует топливом через собственные АЗС, разворовывали природный газ. Из-за действий фигурантов нанесен почти 165 миллионов гривен убытков.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в понедельник, 8 декабря.

Хищение природного газа

Злоумышленники вмешивались в работу счетчиков, из-за чего искусственно корректировали данные об объемах газа, отобранного из газотранспортной системы.

Работник полиции. Фото: Нацполиция

Отбор топлива из газотранспортной системы не учитывался, а показания не фиксировались. В результате дельцы получали газ вне учета для своих нужд.

Предварительные расчеты газотранспортного предприятия, из чьих мощностей был осуществлен незаконный отбор, свидетельствуют о нанесении ущерба на сумму почти 165 миллионов гривен.

Правоохранители и фигуранты. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали одного фигуранта, а четырем — объявлены подозрения в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем, электронных коммуникационных сетей.

Кроме того, были проведены обыски по местам незаконного вмешательства в работу электронной системы и изъятия газа из газопровода, реализации, проживания фигурантов и в авто.

"Изъяли оборудование для несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы, передвижная газозаправочная установка, специализированное оборудование, 220 000 долларов, 25 000 евро, почти 800 000 гривен, черновые записи и средства связи", — говорится в сообщении.

Обыск у фигурантов. Фото: Нацполиция

Изъятые средства. Фото: Нацполиция

Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, правоохранители разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Анна Скороход. Известно, что она требовала деньги в обмен на санкции.

Ранее в Запорожье разоблачили фигурантов, которые хотели незаконно присвоить 17 млн гривен благотворительных средств.