Атака на Запоріжжя: БпЛА влучив у житловий будинок, фото наслідків

Наслідки російського удару по Запоріжжю. Фото: Новини.LIVE

Російські війська вранці 7 вересня продовжили щоденні масовані атаки на Запоріжжя. Під час дронової атаки сталося влучання у дерево, після чого безпілотник вибухнув серед житлової забудови, пошкодивши багатоповерховий будинок і навколишні будівлі.

Про подію повідомив кореспондент Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Новини.LIVE

Який вигляд має місце удару

На наданих кореспондентом фото видно значні пошкодження багатоповерхового житлового будинку. Вибуховою хвилею зруйновано балкони, вибито вікна та пошкоджено фасад будівлі.

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Новини.LIVE

Також уламками засипало прибудинкову територію. На місці працюють рятувальники та комунальні служби.

Спецтехніка після атаки вивозила будівельне сміття, а мешканці ліквідовували наслідки обстрілу.

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Уламки від безпілотника. Фото: Новини.LIVE

За інформацією з місця події, безпілотник влучив у дерево, після чого вибухнув просто серед житлової забудови, що й призвело до пошкоджень. Місцеві жителі зазначили, що 12 червня неподалік уже фіксували російський удар.

Рятувальники працюють в Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про російський удар по торговельному центру в Запоріжжі в ніч проти 7 вересня. Внаслідок атаки на об'єкті спалахнула пожежа, однак загиблих і постраждалих не було.

Також Новини.LIVE писав про масовані удари РФ по Запорізькій області в ніч на 6 вересня. Протягом доби зафіксували 886 атак по 54 населених пунктах. Одна людина загинула, ще 25 отримали поранення.