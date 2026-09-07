Атака на Запорожье: БПЛА попал в жилой дом, фото последствий

Последствия российского удара по Запорожью. Фото: Новини.LIVE

Утром 7 сентября российские войска продолжили ежедневные массированные атаки на Запорожье. Во время атаки с использованием дронов произошло попадание в дерево, после чего беспилотник взорвался среди жилой застройки, повредив многоэтажный дом и окружающие здания.

О событии сообщил корреспондент Новини.LIVE Ксения Клещенко.

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Последствия обстрела Запорожья. Фото: Новини.LIVE

Как выглядит место удара

На предоставленных корреспондентом фотографиях видны значительные повреждения многоэтажного жилого дома. Взрывной волной разрушены балконы, выбиты окна и поврежден фасад здания.

Последствия атаки на Запорожье. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, обломками засыпана придомовая территория. На месте работают спасатели и коммунальные службы.

Спецтехника после атаки вывозила строительный мусор, а жители устраняли последствия обстрела.

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Обломки беспилотника. Фото: Новини.LIVE

По информации с места происшествия, беспилотник попал в дерево, после чего взорвался прямо среди жилой застройки, что и привело к повреждениям. Местные жители отметили, что 12 июня неподалеку уже фиксировали российский удар.

Спасатели работают в Запорожье. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о российском ударе по торговому центру в Запорожье в ночь на 7 сентября. В результате атаки на объекте вспыхнул пожар, однако погибших и пострадавших не было.

Также Новини.LIVE писал о массированных ударах РФ по Запорожской области в ночь на 6 сентября. В течение суток зафиксировали 886 атак по 54 населенным пунктам. Один человек погиб, еще 25 получили ранения.