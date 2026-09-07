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Главная Новости дня В Запорожье российский БПЛА попал в многоэтажку: фото последствий

В Запорожье российский БПЛА попал в многоэтажку: фото последствий

Ua ru
7 сентября 2026 19:08
Репортаж
Атака на Запорожье: БПЛА попал в жилой дом, фото последствий
Последствия российского удара по Запорожью. Фото: Новини.LIVE

Утром 7 сентября российские войска продолжили ежедневные массированные атаки на Запорожье. Во время атаки с использованием дронов произошло попадание в дерево, после чего беспилотник взорвался среди жилой застройки, повредив многоэтажный дом и окружающие здания.

О событии сообщил корреспондент Новини.LIVE Ксения Клещенко.

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Последствия обстрела Запорожья. Фото: Новини.LIVE

Как выглядит место удара

На предоставленных корреспондентом фотографиях видны значительные повреждения многоэтажного жилого дома. Взрывной волной разрушены балконы, выбиты окна и поврежден фасад здания.

российский удар по Запорожью
Последствия атаки на Запорожье. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, обломками засыпана придомовая территория. На месте работают спасатели и коммунальные службы.

Спецтехника после атаки вывозила строительный мусор, а жители устраняли последствия обстрела.

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российский удар по Запорожью
Обломки беспилотника. Фото: Новини.LIVE

По информации с места происшествия, беспилотник попал в дерево, после чего взорвался прямо среди жилой застройки, что и привело к повреждениям. Местные жители отметили, что 12 июня неподалеку уже фиксировали российский удар.

российский удар по Запорожью
Спасатели работают в Запорожье. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о российском ударе по торговому центру в Запорожье в ночь на 7 сентября. В результате атаки на объекте вспыхнул пожар, однако погибших и пострадавших не было.

Также Новини.LIVE писал о массированных ударах РФ по Запорожской области в ночь на 6 сентября. В течение суток зафиксировали 886 атак по 54 населенным пунктам. Один человек погиб, еще 25 получили ранения.

Запорожье Запорожская область обстрелы война в Украине атака
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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