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Головна Новини дня РФ обстріляла торговельний центр у Запоріжжі: спалахнула пожежа

РФ обстріляла торговельний центр у Запоріжжі: спалахнула пожежа

Ua
7 вересня 2026 02:01
Уночі 7 вересня 2026 року РФ обстріляла торговельний центр у Запоріжжі
Термінова новина

У ніч проти понеділка, 7 вересня, російська армія обстріляла Запоріжжя. Під ударом опинився торговельний центр. Виникла пожежа. Обійшлося без загиблих і постраждалих, але, імовірно, є пошкодження приміщень і товарів. Від 00:03 у всій Запорізькій області триває повітряна тривога жовтого рівня. Її оголосили через загрозу застосування ударних безпілотників. 

Про це з посиланням на Запорізьку ОВА передає Новини.LIVE.

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торгівля пожежа Запоріжжя обстріли
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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