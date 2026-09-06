Рф атакувала Запоріжжя: є загиблий иа поранені

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Іван Федоров

Російські війська протягом доби завдали 886 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район одна людина загинула, ще 25 отримали поранення. Окупанти застосували авіацію, 673 безпілотники, артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомив ексначальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Новини.LIVE.

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Як РФ атакувала Запорізьку область

Про наслідки російських ударів повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, російські війська здійснили 25 авіаційних ударів по населених пунктах області. Під обстрілами опинилися, зокрема, Малокатеринівка, Комишуваха, Зарічне, Таврійське, Запасне, Григорівка, Новояковлівка, Білогір'я та Гуляйпільське.

Наймасштабніше ворог застосовував безпілотники. Загалом зафіксовано 673 атаки БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронів. Вони атакували Запоріжжя та десятки населених пунктів області.

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Також російські війська двічі обстріляли регіон із реактивних систем залпового вогню. Ще 186 артилерійських ударів припали на населені пункти області.

Які наслідки атак

Внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району одна людина загинула, ще 25 були поранені.

Крім того, до правоохоронців та місцевої влади надійшло 187 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Російські війська регулярно атакують Запорізьку область із використанням різних видів озброєння. Напередодні, 5 вересня, окупанти завдали понад тисячу ударів по 61 населеному пункту регіону, внаслідок чого шестеро людей дістали поранення.

Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 4 вересня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару спалахнула багатоповерхівка, однак, за попередніми даними, люди не постраждали. Про наслідки атаки повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Новини.LIVE також писали, що в ніч проти 3 вересня росіяни вдарили безпілотником по Запоріжжю. Дрон влучив у нежитлову будівлю, через що вона зазнала пошкоджень і загорілася. За словами Івана Федорова, обійшлося без постраждалих.