Обстріл Запоріжжя 4 вересня - загорілася висотка

У Запоріжжі через атаку РФ загорілася багатоповерхівка
Росіяни в ніч з 3 проти 4 вересня атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа в одному з будинків.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.
Наслідки обстрілу Запоріжжя в ніч з 3 проти 4 вересня
Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров інформував, що о 23:10 для Запорізької області була загроза застосування дронів. Вже через деякий час повідомив про наслідки атаки.
"Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю сталося займання багатоповерхівки", — йшлося у повідомленні.
Що через деякий час Федоров уточнив, що, попередньо, обійшлося без постраждалих.
Як повідомляє Новини.LIVE, в ніч проти 3 вересня росіяни теж атакували Запоріжжя. Ворог вдарив безпілотником по нежитловій будівлі, внаслідок чого вона зазнала пошкоджені.
Також ми писали, що в ніч проти 31 серпня росіяни теж вдарили по Запоріжжю дронами. Через обстріл було пошкоджено будинок та постраждали люди.