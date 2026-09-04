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Головна Новини дня У Запоріжжі через атаку РФ загорілася багатоповерхівка

У Запоріжжі через атаку РФ загорілася багатоповерхівка

Ua ru
4 вересня 2026 01:59
Обстріл Запоріжжя 4 вересня - загорілася висотка
Пошкоджений будинок у Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Росіяни в ніч з 3 проти 4 вересня атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа в одному з будинків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя в ніч з 3 проти 4 вересня

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров інформував, що о 23:10 для Запорізької області була загроза застосування дронів. Вже через деякий час повідомив про наслідки атаки.

"Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю сталося займання багатоповерхівки", — йшлося у повідомленні.

Що через деякий час Федоров уточнив, що, попередньо, обійшлося без постраждалих.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Як повідомляє Новини.LIVE, в ніч проти 3 вересня росіяни теж атакували Запоріжжя. Ворог вдарив безпілотником по нежитловій будівлі, внаслідок чого вона зазнала пошкоджені.

Також ми писали, що в ніч проти 31 серпня росіяни теж вдарили по Запоріжжю дронами. Через обстріл було пошкоджено будинок та постраждали люди.

пожежа Запоріжжя обстріли війна в Україні багатоповерхівка
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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