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Главная Новости дня В Запорожье из-за атаки РФ загорелась многоэтажка

В Запорожье из-за атаки РФ загорелась многоэтажка

Ua ru
4 сентября 2026 01:59
Обстрел Запорожья 4 сентября — загорелась высотка
Поврежденный дом в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В ночь с 3 на 4 сентября россияне атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела в одном из домов возник пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.

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Последствия обстрела Запорожья в ночь с 3 на 4 сентября

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в 23:10 для Запорожской области возникла угроза применения дронов. Уже через некоторое время он сообщил о последствиях атаки.

"В результате вражеского удара по Запорожью произошло возгорание многоэтажного дома", — говорилось в сообщении.

Через некоторое время Федоров уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Как сообщает Новини.LIVE, в ночь на 3 сентября россияне также атаковали Запорожье. Враг нанес удар беспилотником по нежилому зданию, в результате чего оно получило повреждения.

Также мы писали, что в ночь на 31 августа россияне также нанесли удар по Запорожью с помощью дронов. В результате обстрела был поврежден дом и пострадали люди.

пожар Запорожье обстрелы война в Украине многоэтажка
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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