Ночью 3 сентября 2026 года россияне атаковали Запорожье БпЛА

Спасатели тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В ночь на четверг, 3 сентября, россияне обстреляли Запорожье. Беспилотник поразил нежилое здание — оно получило повреждения. После попадания вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

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Удары по другим регионам

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина сообщал, что вечером 2 сентября в Хмельницкой области работала ПВО. Осколки попали на территорию предприятия. Пострадал водитель.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС и начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечко сообщал, что вечером 2 сентября россияне обстреляли Винницкую, Ровенскую и Житомирскую области. Получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. Пострадавших не менее шести.