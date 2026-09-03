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Главная Новости дня Армия РФ нанесла удар беспилотником по Запорожью: горит здание

Армия РФ нанесла удар беспилотником по Запорожью: горит здание

Ua ru
3 сентября 2026 05:56
Ночью 3 сентября 2026 года россияне атаковали Запорожье БпЛА
Спасатели тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В ночь на четверг, 3 сентября, россияне обстреляли Запорожье. Беспилотник поразил нежилое здание — оно получило повреждения. После попадания вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших. 

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

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Удары по другим регионам

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина сообщал, что вечером 2 сентября в Хмельницкой области работала ПВО. Осколки попали на территорию предприятия. Пострадал водитель.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС и начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечко сообщал, что вечером 2 сентября россияне обстреляли Винницкую, Ровенскую и Житомирскую области. Получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. Пострадавших не менее шести.

 

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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