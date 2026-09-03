Вечером 2 сентября 2026 года РФ нанесла удары по Винницкой, Ровенской и Житомирской областям

РФ атаковала Виннитчину, Ровенщину, Житомирщину: есть пострадавшие
Вечером в среду, 2 сентября, армия Российской Федерации нанесла удары по Винницкой, Ровенской и Житомирской областям. Получили повреждения гражданские объекты. Пострадали как минимум шесть человек.
Об этом со ссылкой на ГСЧС и главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко сообщает Новини.LIVE.
Атака на Винницкую область
Обстрел повредил жилые дома и хозяйственные постройки. Саперы проверили, нет ли на территории, подвергшейся атаке, взрывоопасных предметов.
Известно о двух пострадавших. Еще трем людям, в том числе пятилетнему ребенку, оказали поддержку психологи ГСЧС.
Атака на Ровенскую область
В результате попадания БпЛА разрушились частный дом и хозяйственная постройка. У четырех человек острая реакция на стресс. Жертв и потерпевших с тяжелыми травмами нет.
Атака на Житомирскую область
От удара пострадали объекты гражданской инфраструктуры. На месте атаки работают спасатели и медики. Информацию о травмированных уточняют.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал, что днем 2 сентября россияне нанесли удар по Днепру. По городу направили тяжелую артиллерию и дроны. Есть пострадавшие.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины писал, что ночью 2 сентября силам ПВО удалось сбить 138 БпЛА и три "Бандероли". Не обошлось и без попаданий. Главными целями стали Киевская и Одесская области.