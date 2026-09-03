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Главная Новости дня РФ атаковала Виннитчину, Ровенщину, Житомирщину: есть пострадавшие

РФ атаковала Виннитчину, Ровенщину, Житомирщину: есть пострадавшие

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3 сентября 2026 00:20
Вечером 2 сентября 2026 года РФ нанесла удары по Винницкой, Ровенской и Житомирской областям
Спасатель на месте обстрела в Ровенской области 2 сентября 2026 года. Фото: ГСЧС Ровенской области

Вечером в среду, 2 сентября, армия Российской Федерации нанесла удары по Винницкой, Ровенской и Житомирской областям. Получили повреждения гражданские объекты. Пострадали как минимум шесть человек.

Об этом со ссылкой на ГСЧС и главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко сообщает Новини.LIVE.

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Атака на Винницкую область

Обстрел повредил жилые дома и хозяйственные постройки. Саперы проверили, нет ли на территории, подвергшейся атаке, взрывоопасных предметов.

Воронка на Виннитчине после обстрела 2 сентября 2026 года
Воронка, образовавшаяся после атаки на Винницкую область 2 сентября 2026 года. Фото: ГСЧС Винницкой области

Известно о двух пострадавших. Еще трем людям, в том числе пятилетнему ребенку, оказали поддержку психологи ГСЧС.

Атака на Ровенскую область

Спасатели на месте атаки по Ровенщине 2 сентября 2026 года
Спасатели на месте обстрела в Житомирской области 2 сентября 2026 года. Фото: ГСЧС Ровенской области

В результате попадания БпЛА разрушились частный дом и хозяйственная постройка. У четырех человек острая реакция на стресс. Жертв и потерпевших с тяжелыми травмами нет.

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От удара пострадали объекты гражданской инфраструктуры. На месте атаки работают спасатели и медики. Информацию о травмированных уточняют.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал, что днем 2 сентября россияне нанесли удар по Днепру. По городу направили тяжелую артиллерию и дроны. Есть пострадавшие.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины писал, что ночью 2 сентября силам ПВО удалось сбить 138 БпЛА и три "Бандероли". Не обошлось и без попаданий. Главными целями стали Киевская и Одесская области.

обстрелы Житомирская область Винницкая область война в Украине пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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