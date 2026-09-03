Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала Вінниччину, Рівненщину та Житомирщину: є постраждалі

РФ атакувала Вінниччину, Рівненщину та Житомирщину: є постраждалі

Ua ru
3 вересня 2026 00:20
Увечері 2 вересня 2026 року РФ завдала ударів по Вінничині, Рівненщині та Житомирщині
Рятувальник на місці обстрілу Рівненщини 2 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Рівненщини

Увечері в середу, 2 вересня, армія Російської Федерації завдала ударів по Вінницькій, Рівненській і Житомирській областях. Зазнали пошкоджень цивільні об'єкти. Постраждали щонайменше шестеро людей.

Про це з посиланням на ДСНС і головну Житомирської ОВА Віталія Бунечка передає Новини.LIVE.

Реклама

 Атака на Вінниччину 

Обстріл пошкодив житлові будинки, господарські споруди. Сапери перевірили, чи немає на території, яка опинилися під атакою, вибухонебезпечних предметів. 

Вирва на Вінниччині після обстрілу 2 вересня 2026 року
Вирва, яка утворилася після атаки на Вінниччину 2 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Вінниччини

Відомо про двох постраждалих. Ще трьом людям, зокрема п'ятирічній дитині, надали підтримку психологи ДСНС.

Атака на Рівненщину 

Рятувальники на місці атаки по Рівненщині 2 вересня 2026 року
Рятувальники на місці обстрілу на Житомирщині 2 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Рівненщини

Через влучання БпЛА зруйнувалися приватний будинок і господарча споруда. У чотирьох людей гостра реакція на стрес. Жертв і потерпілих із важкими травмами немає.

Читайте також:

Атака на Житомирщину

Від удару постраждали об'єкти цивільної інфраструктури. На місці атаки працюють рятувальники та медики. Інформацію щодо травмованих уточнюють.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжу повідомляв, що вдень 2 вересня росіяни завдали удару по Дніпру. По місту скерували важку артилерію і дрони постраждали люди.

Також Новини.LIVE з посиланням на Повітряні Сили ЗС України писав, що вночі 2 вересня силам ППО вдалося ліквідувати 138 БпЛА та три "Бандеролі". Не обійшлося й без влучань. Головними цілями стали Київщина і Одещина.

обстріли Житомирська область Вінницька область війна в Україні постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації