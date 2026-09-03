Увечері 2 вересня 2026 року РФ завдала ударів по Вінничині, Рівненщині та Житомирщині

Рятувальник на місці обстрілу Рівненщини 2 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Рівненщини

Увечері в середу, 2 вересня, армія Російської Федерації завдала ударів по Вінницькій, Рівненській і Житомирській областях. Зазнали пошкоджень цивільні об'єкти. Постраждали щонайменше шестеро людей.

Про це з посиланням на ДСНС і головну Житомирської ОВА Віталія Бунечка передає Новини.LIVE.

Реклама

Атака на Вінниччину

Обстріл пошкодив житлові будинки, господарські споруди. Сапери перевірили, чи немає на території, яка опинилися під атакою, вибухонебезпечних предметів.

Вирва, яка утворилася після атаки на Вінниччину 2 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Вінниччини

Відомо про двох постраждалих. Ще трьом людям, зокрема п'ятирічній дитині, надали підтримку психологи ДСНС.

Атака на Рівненщину

Рятувальники на місці обстрілу на Житомирщині 2 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Рівненщини

Через влучання БпЛА зруйнувалися приватний будинок і господарча споруда. У чотирьох людей гостра реакція на стрес. Жертв і потерпілих із важкими травмами немає.

Читайте також:

Атака на Житомирщину

Від удару постраждали об'єкти цивільної інфраструктури. На місці атаки працюють рятувальники та медики. Інформацію щодо травмованих уточнюють.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжу повідомляв, що вдень 2 вересня росіяни завдали удару по Дніпру. По місту скерували важку артилерію і дрони постраждали люди.

Також Новини.LIVE з посиланням на Повітряні Сили ЗС України писав, що вночі 2 вересня силам ППО вдалося ліквідувати 138 БпЛА та три "Бандеролі". Не обійшлося й без влучань. Головними цілями стали Київщина і Одещина.